Der Tiroler Bundesligist legte im Sportpark Unterhaching einen tollen Auftritt an den Tag. Am Ende setzte es gegen das Starensemble von Vincent Kompany eine 0:3-Niederlage.

Nur drei Tage nach dem 0:0-Unentschieden gegen den Grazer AK 1902 stand für die WSG Tirol am Dienstagabend das (Test-)Spiel des Jahres gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München an. Im Vergleich zum Punktgewinn gegen den Aufsteiger aus Graz änderte Cheftrainer Philipp Semlic seine Anfangsformation auf insgesamt zwei Positionen. Der im Ligamodus gesperrte Cem Üstündag ersetzte Bror Blume im Mittelfeld der Tiroler. Quincy Butler rutschte indes anstelle von Lukas Hinterseer in die Angriffsreihe.

Im nahezu ausverkauften Sportpark Unterhaching legte der sechsfache Champions League-Sieger, bei dem mit Konrad Laimer auch ein Österreicher in der Startelf stand, feuerwerksartig los. Harry Kane stellte bereits drei Zeigerumdrehungen nach Anpfiff die frühe Führung für den deutschen Rekordmeister her. Die Gäste aus Tirol ließen sich davon aber nicht beirren und schüttelten den Rückstand bravourös ab. Die Semlic-Elf wusste in der Anfangsphase gegen das Starensemble zu gefallen und setzte durch Matthäus Taferner exakt zehn Minuten später die erste Duftmarke. Den Weitschuss des Mittelfeldmotors konnte FC Bayern-Rückhalt Sven Ulreich allerdings ohne Probleme entschärfen (13‘). Der deutsche Rekordmeister hatte naturgemäß mehr Ballbesitz auf der Habenseite zu verzeichnen, während die Grün-Weißen versuchten, Nadelstiche über die pfeilschnellen Außenbahnspieler zu setzten. Kurz vor dem Pausenpfiff verzeichnete die WSG den nächsten Vorstoß. Der vom Mittelfeld aufgerückte Cem Üstündag dribbelte sich im Sechzehner des FC Bayern fest und konnte schlussendlich in letzter Sekunde am Abschluss gehindert werden. Weil Adam Stejskal auf der Gegenseite einen wuchtigen Aznou-Kopfball von der Linie kratzen konnte und dessen Nachschussversuch in letzter Sekunde geblockt werden konnte, gingen Kapitän Valentino Müller & Co. mit einem respektablen 0:1-Rückstand in die Katakomben des Hachinger Sportparks (45‘).

Ehrentreffer blieb verwehrt

Cheftrainer Philipp Semlic rotierte zur Pause und brachte Alexander Eckmayr, Osarenren Okungbowa, Alexander Ranacher sowie Johannes Naschberger in die Partie. Noch unsortiert von der Vierfachumstellung erhöhten die Gastgeber auf 0:2. 55,00 Mio. €-Neuzugang Palhinha stand nach einem Klärungsversuch von Ranacher goldrichtig und zimmerte das Kunstleder per Volleyabnahme unhaltbar in die Maschen (48‘). Nur 120 Sekunden später beinahe der Anschlusstreffer für Grün-Weiß: Der nach dem Seitenwechsel auf die linke Abwehrbahn gewechselte Sulzbacher bediente Stefan Škrbo mustergültig, ehe der Jenbacher aus kurzer Distanz am Gebälk scheiterte (50‘). Den Schlusspunkt eines ereignisreichen Testspiels setzten dann wieder die Münchner. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Wattener wurde Vidovic ideal in Szene gesetzt und der Kroate markierte in Minute 81 den 0:3-Endstand.

Philipp Semlic (Cheftrainer):

„Es war ein sehr schöner und ereignisreicher Tag für uns, sich mit dem großen FC Bayern München zu messen. Die Jungs haben es richtig gut gemacht, mutig nach vorne gespielt guten Fußball gespielt. Am Ende ist es dann ein 0:3 geworden. Das dritte Tor ärgert uns ein bisschen, weil aus dem Spielaufbau ein Fehler passiert ist. Schade war es, dass wir die Torchancen, die wir gehabt haben, nicht in ein Tor umgemünzt haben. Dann wäre das Ergebnis am Ende vielleicht auch ein 1:2 geworden. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir entwickeln uns und man sieht, dass unser Fußball auch gegen eine richtig gute Mannschaft funktionieren kann. In gewissen Situtationen hat man dann natürlich gesehen, was wir noch lernen müssen. Wir sind in einem Prozess der Entwicklung und da passen solche Spiele immer wieder gut hinein.“

Aufstellung FC Bayern München:

Ulreich – Kane (46‘ Nkili) – Coman (46‘ Scott) – Dier – Palhinha – Davies (46‘ Irankunda) – Laimer – Licina (81‘ Asp-Jensen) – Fernandez – Vidovic – Aznou

Aufstellung WSG Tirol:

Stejskal (46‘ Eckmayr) – Sulzbacher – Lawrence – Gugganig (46‘ Okungbowa) – Czyborra (46‘ Ranacher)– Müller (86‘ Collins) – Taferner (62‘ Vötter) – Üstündag (46‘ Naschberger) – Škrbo (72‘ Geris) – Butler (72‘ Jaunegg) – Diarra (62‘ Forst)

FC Bayern München – WSG Tirol 3:0 (1:0)

Internationales Testspiel

13. August 2024 | 18:00 Uhr

Tore: 1:0 Kane (3‘), 2:0 Palhinha (48‘), 3:0 Vidovic (81‘)

Sportpark Unterhaching

9.581 Zuschauer:innen (100 Gäste)

( Pressemeldung WSG Tirol )