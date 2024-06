Sechs Torschützen: LASK gewinnt Test gegen Oedt mit 7:1

Der LASK legte einen erfolgreichen Start in die Testspielserie der Sommervorbereitung hin. Die Athletiker bezwangen im Rahmen des Zipfer Gewinnspiels Regionalliga-Aufsteiger ASKÖ Oedt mit...

Der LASK legte einen erfolgreichen Start in die Testspielserie der Sommervorbereitung hin. Die Athletiker bezwangen im Rahmen des Zipfer Gewinnspiels Regionalliga-Aufsteiger ASKÖ Oedt mit 7:1. Insgesamt 23 Kaderspieler der Schwarz-Weißen kamen dabei zum Einsatz.

Im ersten Testspiel nach der Sommerpause schenkte LASK-Trainer Thomas Darazs einigen jungen Spielern das Vertrauen, so standen etwa Sammy Mohammad und Patrik Peric in der Startformation. In dieser fanden sich auch Torhüter Jörg Siebenhandl, Kapitän Robert Zulj oder Leih-Rückkehrer Moussa Kone wieder. Die Athletiker verzeichneten von Beginn an viel Ballbesitz und diktierten das Spielgeschehen, ohne zunächst zwingend vor das gegnerische Gehäuse zu kommen.

Das sollte sich nach 26 Minuten ändern: Zulj bediente innerhalb der Box den mitgelaufenen Lucas Copado, der aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 für die Linzer einzuschieben brauchte. Die Führung gegen den Regionalligisten sollte jedoch lediglich fünf Minuten halten: Nach einem langen Ball und einem Zweikampf zwischen Peric und seinem Gegenspieler entschied Referee Markus Greinecker auf Elfmeter, den die Hausherren in Person von Bünyamin Karatas zum Ausgleich verwandelten. Moussa Kone, der an Keeper Filip Dmitrovic scheiterte, und Moses Usor, dessen Versuch am langen Eck vorbeistreifte, vergaben kurz vor der Pause die besten Möglichkeiten für den LASK.

Premierentreffer für Neuzugang

Die Linzer wechselten zur Pause die komplette Elf durch, in Hälfte zwei feierten die beiden Neuzugänge Melayro Bogarde und Hrvoje Smolcic ihr Debüt im LASK-Trikot. Während sich Keeper Nikolas Polster schon nach wenigen Sekunden erstmals auszeichnete, indem er einen Schussversuch der Heimmannschaft an die Latte lenkte, erhielten mit Kevin Lebersorger und Luca Wimhofer zwei weitere junge Akteure die Möglichkeit, sich zu zeigen.

Nach 52 Minuten bewies Florian Flecker, über die Sommerpause nichts an seiner Torgefährlichkeit eingebüßt zu haben, indem er sich nach einem Berisha-Freistoß erfolgreich seiner Bewachung entzog und per Kopf auf 2:1 stellte. Wiederum nur zwei Minuten später konnte Oedts Schlussmann einen Bogarde-Kracher entschärfen, Lenny Pintor fand mit der Anschlussaktion den blank stehenden Marin Ljubicic, der zum 3:1 einnetzte. Der LASK schlug Mitte der zweiten Hälfte ein weiteres Mal zu, nach einem perfekten Berisha-Corner beförderte Smolcic das Leder per Kopf via Innenstange ins Netz und durfte über seinen Premierentreffer im schwarz-weißen Trikot jubeln. Im Finish legten die Linzer noch drei Treffer nach und stellten durch einen Doppelpack von Adil Taoui (83., 87.) sowie Lenny Pintor (90.) den 7:1-Endstand her. Das zweite Vorbereitungsspiel bestreiten die Athletiker am kommenden Dienstag (17.00 Uhr) im voestalpine Stadion in Pasching gegen den rumänischen Topklub CFR Cluj.

ASKÖ Oedt – LASK 1:7 (1:1)

Transdanubia Sportanlage, SR Greinecker

Tore: 0:1 Copado (26.), 1:1 Karatas (31./E.), 1:2 Flecker (52.), 1:3 Ljubicic (54.), 1:4 Smolcic (68.), 1:5 Taoui (83.), 1:6 Taoui (87.), 1:7 Pintor (90.)

So spielte der LASK – HZ 1: Siebenhandl – Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad – Horvath, Jovicic – Usor, Zulj, Copado – Kone

So spielte der LASK – HZ 2: Polster – Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello – Bogarde, Berisha – Pintor, Taoui, Flecker – Ljubicic (80. Wanker)

Cheftrainer Thomas Darazs:

„Ich bin zufrieden mit dem Bemühen der Mannschaft. Sowohl spielerisch als auch im Verhalten gegen den Ball haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Angesichts der Tatsache, dass wir heute auch mit vielen jungen Spielern gespielt haben, ist die Leistung insgesamt aber absolut in Ordnung.“

( Pressemeldung LASK )