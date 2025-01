SK Rapid gewinnt Testspiel gegen den SKN St. Pölten

Bei tiefwinterlichen Temperaturen ging heute Nachmittag das erste Testspiel der diesjährigen Wintervorbereitung im Körner Trainingszentrum powered by VARTA über die Bühne. Den Probegalopp bestritt...

Bei tiefwinterlichen Temperaturen ging heute Nachmittag das erste Testspiel der diesjährigen Wintervorbereitung im Körner Trainingszentrum powered by VARTA über die Bühne. Den Probegalopp bestritt die Elf von Cheftrainer Robert Klauß gegen den niederösterreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten. Aus organisatorischen Gründen fand die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Winterneuzugang Romeo Amane trainierte ebenso wie Ryan Mmaee individuell in der Kraftkammer. Letztgenannter steht zwar wieder voll im Mannschaftstraining, soll aber Schritt für Schritt an die Spielbelastung herangeführt werden.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte, in der Nenad Cvetkovic nach rund 30-Minuten mit Problemen in der rechten Wade ausgewechselt werden musste, erzielten die Grün-Weißen nach dem Seitenwechsel den einzigen Treffer des heutigen Spiels. Kapitän Matti Seidl sorgte dabei mit einem präzisen Abschluss von der Strafraumgrenze für den 1:0 Testspielsieg. Mit Eaden Roka und Daniel Nunoo kamen nach der Pause auch zwei junge Rapid II-Spieler, welche morgen zum ersten Mal mit der Profimannschaft mit ins Trainingslager nach Benidorm reisen werden, zum Einsatz!

SK Rapid – SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Körner Trainingszentrum powered by VARTA

Tore: 1:0 Seidl (65.)

Rapid mit: Hedl (46. Gartler); Oswald (46. Bolla), Cvetkovic (38. Vincze (46. Raux-Yao)), Gröller (46. Raux-Yao), Böckle (46. Roka); Sangare (46. Kerschbaum), Borkeeiet (46. Grgic); Schaub (46. Lang), Jansson (46. Seidl); Gale (46. Wurmbrand), Beljo (46. Nunoo)