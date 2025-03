SK Rapid verlängert Vertrag mit zwei Nachwuchsspielern

Der 17-jährige Fabian Silber verlängert seinen Vertrag beim SK Rapid bis 2027. Der Offensivspieler, der seit 2021 das Rapid-Trikot trägt, bleibt damit zwei weitere...

Der 17-jährige Fabian Silber verlängert seinen Vertrag beim SK Rapid bis 2027. Der Offensivspieler, der seit 2021 das Rapid-Trikot trägt, bleibt damit zwei weitere Jahre in Hütteldorf.

Der gebürtige Oberösterreicher erlernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein in St. Martin im Mühlkreis, bevor 2019 der Sprung in die Akademie nach Linz zu Blau-Weiß folgte. Anschließend wechselte er im Sommer des Jahres 2021 von der Stahlstadt in die Akademie des SK Rapid. In den vergangenen Jahren durchlief Silber die Kaderschmiede der Grün-Weißen und konnte schon erste Pflichtspieleinsätze bei Rapid II in der 2. Liga sammeln. Bisheriges Karrierehighlight waren zwei Tore in der UEFA Youth League vergangenen Herbst, die ihm in den siegreichen Heimspielen gegen den SC Braga sowie gegen den FC Basel gelangen.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zeigt sich erfreut über die vorzeitige Vertragsverlängerung: „Mit Fabian verlängert ein Spieler mit sehr großem Potenzial seinen Vertrag. In den vergangenen Monaten konnte er auch immer wieder sein Talent in der 2. Liga beweisen. Besonders freut es mich, dass Fabian unsere Akademie durchlaufen hat und so zu 100% die Identität des Vereines verkörpert.“

Fabian Silber freut sich auf weitere Jahre als Grün-Weißer: „Ich bin sehr glücklich, meinen Weg in Hütteldorf weitergehen zu dürfen und freue mich auf die kommenden Aufgaben. Mein Ziel ist es, irgendwann einmal in der ersten Mannschaft aufzulaufen – dafür werde ich auch in Zukunft alles geben.“

Der SK Rapid gab außerdem eine weitere Vertragsverlängerung bekannt:

Mit Amin Gröller unterzeichnet ein Rapidler seit Tag eins ein neues Arbeitspapier. Denn der Youngster begann seine Fußballkarriere in Hütteldorf und durchlief ab der Saison 2019/20 dann auch sämtliche Akademiemannschaften in Grün und Weiß.

Im März 2024 gab der gebürtige Wiener schließlich sein Debüt für Rapid II in der Regionalliga Ost. Bis zum Ende der Saison 2023/24 kam er zu zwölf Einsätzen in der dritthöchsten Spielklasse des Landes. Es sollte eine sehr erfolgreiche Saison werden, denn Ende Mai fixierte die Kerber-Elf den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. Ein weiteres Karrierehighlight folgte im Juli des Vorjahres, als Gröller für die erste Mannschaft des SK Rapid im ÖFB-Cup debütierte. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der erste Einsatz in der 2. Liga, den der Jung-Rapidler im August 2024 absolvierte. Mittlerweile ist er unumstrittener Stammspieler bei Rapid II und aus der Innenverteidigung bei Jürgen Kerber nicht mehr wegzudenken. Zudem stand der Wiener in der UEFA Youth League dreimal am Platz. Auch in Sachen Ausbildung läuft es beim 20-Jährigen – er schloss im Jahr 2023 bei der ibis acam Bildungs GmbH erfolgreich die Lehre zum Sportadministrator ab.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Vertragsverlängerung: „Mit Amin Gröller verlängert ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent für zwei weitere Jahre bei uns. Es freut mich sehr, dass alles geklappt hat und ich wünsche Amin alles Gute für die kommenden Aufgaben in Hütteldorf.“

Amin Gröller selbst sagt über die Unterzeichnung seines neuen Arbeitspapiers: „Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre in Hütteldorf zu verlängern und freue mich auf die kommende Zeit beim SK Rapid. In der Zukunft möchte ich immer mehr Einsatzminuten in der ersten Mannschaft sammeln.“

Pressemeldungen SK Rapid