Sturm-Fans: „Auch gegen Regionalligisten braucht man 100 Prozent“

Der SK Sturm mühte sich in der 1. Runde des ÖFB-Cups und kam gegen den Kremser SC erst in der Verlängerung weiter. Die Blackies siegten mit 4:2, wobei es nach den ersten 90 Minuten 2:2-Unentschieden stand. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

max092: „Es war einfach alles eine Spur zu lasch, statisch, langsam und gleichzeitig rund um den finalen Pass zu unkreativ. Wieder Mal ein Beispiel, dass es nicht mal gegen einen Regionalligisten reicht, wenn du nicht mit 100% dabei bist.“

RasmusHojlund: „Irgendwie machen mir die Außenverteidiger-Positionen sorgen, ja man kann nicht jede Position gleichwertig doppelt besetzt haben, aber ohne Gazi geht da gar nix. Johnston spielt leider noch immer irgendwas und Karic ist gegen tiefstehende Gegner auch mehr als überfordert.“

lovehateheRo: „Johnston hat auf jeden Fall Potential, und flanken kann er ja zumindest, und das auch beidfüßig. Für die Physis hätte er halt jetzt schon ein Jahr Zeit gehabt, aufzuholen. Auf jeden Fall muss da jetzt der nächste Schritt kommen. Karic hat über die gesamte Karriere ungefähr alle 13 Spiele einen Scorer gemacht, der wird jetzt nicht auf einmal zum Offensivmonster werden. Den wird man für seine Defensivfähigkeiten geholt haben, nicht für die Offensive. Und das verstehe ich dann nicht, wenn man eh Lavalee für den defensiven Part hat.“

Manu_Graz: „Es wird auch in der Bundesliga Spiele geben wo uns die Gegner vor solche Probleme stellen und sehr defensiv agieren. Da müssen wir bessere Lösungen finden. Das war heute, vor allem in Halbzeit 1 deutlich zu wenig.“

schwarzweißblau: „Das erwartet schwere Spiel gegen einen guten Regionalligisten, das wir mit einer phasenweise lustlosen und ideenlosen Leistung und mit einer vor allem in Halbzeit 1 auch teils furchtbaren Defensive noch viel schwieriger gemacht haben. Darf so nicht passieren, nach dem 2:2 in der 30. Minute hatte Krems aber vielleicht noch eine richtige Chance und spätestens in der 2. Halbzeit war das komplettes Powerplay gegen einen komplett tiefstehenden Gegner. Insofern hochverdienter Sieg – aber mit einer komplett unnötigen Verlängerung und einigen Baustellen, die hoffentlich besprochen und beseitigt werden. Ganz unabhängig von unserer Leistung großen Respekt an Krems – da als Regionalligist 110 Minuten konditionell dagegen zu halten ist aller Ehren wert. Die haben großteils auch wirklich sehr gut verteidigt. Bin gespannt, wie die in der Liga heuer abschneiden.“

OidaFoda: „Rapid muss sich jedes Jahr bis zum Finale mit solchen Teams quälen, das sollte auch mal gewürdigt werden.“

Vöslauer: „…Warum es überhaupt so knapp wurde? Womöglich, weil wir doch nicht so gut sind, wie wir alle glauben. Im Auslachen der Konkurrenz sind wir schnell, aber auch wir haben die exakt dieselben Probleme gegen solche Gegner. Es auf das Wetter zu schieben ist mir da bissl zu billig, weil solche Spiele hatten wir auch in der letzten Saison und das nicht nur einmal. Sich auf einzelne Spieler abzureagieren wird der Sache nicht gerecht, gestern haben wir kollektiv einfach nichts zustande gebracht. Das begann bei einer harmlosen, ineffizienten Offensive und endete schlussendlich bei einer dubiosen Defensivreihe, welche sogar Scherpen angesteckt hat. Alarmglocken müssen trotzdem noch nicht schrillen, ich kann mir vorstellen, dass es für viele mühsam war – aber am Feld hat man zum Glück schon erkannt, dass jeder einzelne Kicker von uns besser ist als der/das Gegenüber. Da ist schon Potential. Im Grunde hatte der Gegner eine Chance im Spiel (Stanglpass in Minute 85‘ – das hätte schirch enden können) während wir uns zwei Tore selbst geschossen haben. Zvonarek wird uns Freude machen, sucht das Eins-gegen-Eins, kann die Dribblings und Tempoverschärfungen – und das schreib ich bewusst heute und nicht nach einem 3:0 gegen Altach wo er sich dann ein bis zweimal als Torschütze einträgt. Bester Mann war für mich dann Aiwu, der viel Physis reingebracht hat und eine „no nonsense“-Partie eiskalt runtergespielt hat.“

Sohnemann: „Hab mir jetzt das Spiel nochmal angesehen. Das war indiskutabel, wobei ich meine erste Einschätzung nach gestern etwas schmälern muss. Im Prinzip sind wir so aufgetreten, wie ein Favorit auftreten muss: aktiv im Spiel nach vorne, immer Richtung Tor – umsonst hast du nicht 20 Eckbälle und einige Freistöße in einer gefährlichen Position. Was die Kremser in die Verlängerung gebracht hat, war eine gnadenlose Effizienz – wo man praktisch aus jeder Chance ein Tor gemacht hat, ein Sahnetag von Riegler – was bezeichnend ist, weil er wie in der Bundesliga seine üblichen Eiertore gefressen hat, und das konsequente Verteidigen im Kollektiv. Uns fehlen hingegen noch die defensive Stabilität und die Leichtigkeit vor dem Tor, die uns vorige Saison ausgezeichnet hat. Das sind die Themen, die es in den nächsten Wochen abzuarbeiten gilt. Vor dem Hintergrund – und den 120 Minuten gestern – wäre es mir übrigens lieber, wenn wir nächste Woche nicht dieses unnötige Testspiel hätten.“

OoK_PS: „Viele brauchen wirklich wieder einen Reality-Check was Respekt gegenüber der Konkurrenz und das Einschätzen der eigenen Leistungen angeht. Denn es wird definitiv wieder eine sportliche Talsohle kommen, und wenn man damit so gar nicht rechnet und die Nase nur ganz hochträgt, wird das besonders bitter.“

