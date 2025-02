Sturm-Fans: „Biereth geht uns unfassbar ab“

Der SK Sturm Graz verlor nach langer Zeit wieder ein Cup-Spiel! Im Viertelfinale musste man sich der Wiener Austria mit 0:2 geschlagen geben und...

Der SK Sturm Graz verlor nach langer Zeit wieder ein Cup-Spiel! Im Viertelfinale musste man sich der Wiener Austria mit 0:2 geschlagen geben und schied damit aus dem Bewerb aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Dass uns der Biereth Abgang so schnell weh tun würde, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich bis in den 16er eine sehr gute Partie von uns. Wenn unsere Standards heute nicht so ungewöhnlich miserabel gewesen wären, hätten wir das Ding auch easy gewonnen. So viele ungefährliche Ecken in einem Spiel musst echt mal zusammenbringen… Für die Spitze muss man sich dringend was einfallen lassen, seltsamerweise ging nach der Jatta-Auswechslung übrigens gar nix mehr. Ich bin selbst total überfragt. Das war ein klassischer Selbstfaller. Und ein verdienter noch dazu, wenn du so überlegen bist, musst du auch gewinnen. Kein Grund zur Panik, aber ein Grund, am Boden zu bleiben und seine taktische Ausrichtung zu überdenken.“

Chr1s: „Gegen diesen Antikick ausscheiden ist auch eine Kunst.“

Dobinator: „Dreimal Klagenfurt in Folge, wären zwar schön gewesen, aber man kann auch mal eine Cuppartie verlieren. Gegen die Austria hätte es halt net sein müssen.“

plieschn: „Bitter, aber kann man nichts machen. Hat heute nicht sollen sein. Der Austria kann man gratulieren, auch wenn wir natürlich überlegen waren, unverdient ist es nicht. Auf unserer Seite einiges Pech dabei, aber im Endeffekt konnte man den Ausgleich nicht erzwingen. Man hat durchaus auch gesehen, warum die Austria in der Liga erster Verfolger ist. Schade für uns, aber jedes Spiel kann man nicht gewinnen.“

killver: „Biereth geht uns ab, unfassbar. Vor allem in der Liga wird man das erst so richtig merken wo wir immer der Favorit sind und das Spiel auch bestimmen müssen.“

SturmUK: „Wenn das die Vorschau war, was uns im Frühjahr erwartet, dann wird’s ein langes Frühjahr. Daheim verdient gegen die Austria im Cup ausscheiden ist bei allem Respekt komplett peinlich. Da läuft viel falsch, abseits des Platzes. Ein Spiel kann man verlieren, kein Ding, das passiert. Aber das ist eine Niederlage, die verhindert hätte werden können, hätte man im Management-Bereich die Zeit besser genützt (Mayulu kann nicht das Maß aller Dinge sein) und hätte man keine taktischen Experimente wie Solostürmer oder fragwürdige Wechsel gemacht.“

SturmUndDrang: „Wenn Mayulu Biereth ersetzen soll und der beste Außenverteidiger der Liga nicht ersetzt wird, dann kann man dem Sportdirektor schon einen Vorwurf machen. Und wenn Mayulu/Camara/Jatta unsere drei Stürmer für die Rückrunde sein werden, werden wir nicht mehr viele Tore schießen. Das anzusprechen ist nicht verkehrt und hat nichts mit verteufeln zu tun. Aber den Vorwurf muss er sich gefallen lassen.“

Sflany: „Den Ansatz, den Säumel international verfolgt, den kann ich nachvollziehen. Warum das unbedingt heute so gespielt werden musste, versteh ich wiederum nicht. Spannend wird es, wer uns unsere Buden machen wird. Aber, Schwamm drüber und weiterkämpfen.“

Regger13: „Man kann verlieren wie heute. Leider zu ineffizient heute. Aber meine Geduld mit Jatta ist vorbei. Besser eingestehen, dass das Geld fehlinvestiert ist und einem anderen die Chance geben.“

lovehateheRo: „Generell wird es spannend, was mit Stankovic und Chukwuani passiert. National sind beide zusammen am Platz einfach zu viel, und dieser eine Offensivspieler weniger am Platz geht uns vorne richtig ab.“

Durchschnittskicker: „Bis zur Auswechslung von Jatta/Böving war es eigentlich ein gutes Spiel von uns, vorne fehlt ganz einfach Biereth.“

markymushroom: „Was habt´s ihr denn für ein Match gesehen? Ok die ersten 15 Minuten war die Austria giftiger und für sie ist der Matchplan aufgegangen. danach hat Sturm dominiert. Und auch nicht wirklich Glück gehabt. Aber hey, im Meisterjahr war das Match in Liebenau auch so, da haben wir auch 1:0 verloren. Jeder war grantig und was ist passiert? Wir sind Meister geworden…“

jaytee: „Heute wurde augenscheinlich, wie viel Qualität wir in dieser Wintertransferperiode verloren haben, außerdem war es für mich unverständlich, dass wir in einem Spiel, in dem sich die Austria nach dem Führungstreffer oft zu neunt im Strafraum versammelt hat, so lange mit sechs defensiven Spielern agiert haben.“

wayfarer1501: „Die erwartete Weltuntergangsstimmung nach der Niederlage ist eingetreten. Man halt alles gegeben, ist marschiert, war dann im letzten Drittel ist zu kompliziert und nicht effizient. Geht halt nicht immer. Biereth fehlt natürlich, aber ich glaub am Freitag wird Säumel wieder mit einer Raute spielen und ich geh auch fest von einem Sieg aus. Das Spiel heute ist der Austria halt perfekt aufgegangen. Frühes glückliches Tor, dann einigeln, hoch den Ball vorschlagen und auf den Lucky Punch hoffen. Alles so eingetreten. Das spielt aber nicht die restliche Saison.“

Vöslauer: „Über 90 Minuten waren wir meiner Meinung nach natürlich die „bessere“ Mannschaft, was aber trotzdem Sorgen macht: Der Austria-Goalie wurde bis auf den einen guten Tiefenlauf von Jatta in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefährdet. Weder innerhalb des Strafraums, noch bei den zahlreichen Ecken, noch bei Distanzschüssen. Das ist ein klares Indiz für unsere totale Harmlosigkeit. Wirklich schlimm wurde unser Spiel aber erst nach der Auswechslung von Jatta/Böving bzw. der Einwechslung von Horvat/Mayulu. Plötzlich war das ganze Tempo draußen, und wir konnten uns nicht einmal mehr die vielen Standards erarbeiten. Also eigentlich etwas, was gegen tiefstehende Gegner Pflicht wäre. Und immerhin in der ersten Halbzeit gut funktionierte.“

