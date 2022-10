Sturm-Fans: „Das Derby in Halbzeit eins entscheiden“

Nach langer Zeit findet in Graz wieder einmal eine Derby statt, denn der GAK und der SK Sturm treffen im ÖFB-Cup aufeinander. Nachdem es...

Nach langer Zeit findet in Graz wieder einmal eine Derby statt, denn der GAK und der SK Sturm treffen im ÖFB-Cup aufeinander. Nachdem es im Vorfeld schon durchaus zu einer unschönen Aktion kam, hoffen die Fans nun auf ein friedliches Fußballfest. Nachdem wir uns zunächst die Stimmen der GAK-Fans ansahen, wollen wir uns nun den Anhängern des Favoriten widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sohnemann: „Schonen sollte morgen drinnen sein, aber nicht zu heftig. Mir wäre es lieb, wir würden in der 1. Halbzeit schon alles klar machen, sodass in Halbzeit 2 ordentlich rotiert werden kann.“

themanwhowasntthere: „Konzentration sollte ganz klar auf Salzburg liegen. Für den GAK sollte eine motivierte B-Mannschaft komplett ausreichend sein.“

Michael_sksg: „Wenn man ehrlich ist: spielt man halbwegs normal und nutzt die schwache GAK-Abwehr schonungslos aus, dann müsste das Spiel nach 30 Minuten mehr als entschieden sein und man kann sich für Salzburg schonen.“

Neugröschl: „Bin, wie so viele hier, fast nimmer sicher, ob ich mich auf das Derby freuen soll. Sportlich betrachtet müssen wir unbedingt aufsteigen, alles andere wäre verdammt peinlich. Habe bei der aktuellen Form aber da fast keine Zweifel. Das ganze Drumherum nervt aber gewaltig – keine gute Werbung für den Verein. Wichtig, dass sturmnetz da klare Worte findet.“

Jaisinho: „Ich wünsch mir eine vollkonzentrierte Sturm-Mannschaft, die von Start weg zeigt, wer dieses Spiel gewinnt und versucht das Ganze schnellstmöglich in die richtige Bahn zu leiten. Das wird es dann auch einfacher machen ein paar Spieler zu schonen bzw. vor möglichen Frustaktionen des Gegners zu schützen. Ich gehe davon aus, dass Ilzer die A-Elf aufs Feld schicken wird. Im Derby will glaub ich jeder spielen. Daher, von Minute 1 voll da sein und andrücken und versuchen das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dass da natürlich ein hochmotivierter Gegner gegenüber stehen wird, liegt auf der Hand. Und je länger es offen bleibt desto „ungemütlicher“ wirds in der Regel für den Favoriten.“

GraveDigger: „Dem Großteil der Mannschaft wird das Derby im Vergleich zu den kommenden Spielen gegen Salzburg und Feyenoord wahrscheinlich sogar ziemlich egal sein bzw. genau das, was es im Grunde ist. Ein Pokalspiel gegen eine Mannschaft aus der hinteren Tabellenhälfte der unteren Liga. Wäre daher auch eher für eine bessere B-Auswahl von Beginn an mit der Option nachzulegen, wenn es wirklich sein muss. Sehe da eher Emegha, Jantscher, Sarkaria, Ljubic, Borkovic, Ingolitsch, Schnegg und Co. von Beginn an – sollen wichtige Minuten und ein paar Torjubel mitnehmen.“

wayfarer1501: „Ich hoffe man beginnt mit der stärksten Aufstellung und presst von Beginn an auf das Führungstor. Man kann nach einer etwaigen Führung ja immer noch früh wechseln bzw. schonen. Unnötige Standards sollte man morgen tunlichst vermeiden.“

User1234: „Ich hoffe auf Rotation light, Affengruber und Dante werden wohl in die Mannschaft zurückkommen, Kiti und Prass könnten Horvat und Sarkaria ersetzen und vorne eventuell Jantscher statt Böving, oder Emegha statt Ajeti, je nachdem wie fit Ajeti mittlerweile schon ist. Fuseini hätte wohl beim Spiel gegen die IIer den Unterschied ausgemacht, hoffe daher, dass er zumindest auf der Bank ist. Rein sportlich muss man dann auf eine relativ schnelle Entscheidung drängen, damit man dann weitere Leistungsträger wie Wüthrich oder Stankovic schonen kann. Auch Hierli, Böving und Ajeti muss man nicht über 90 Minuten laufen lassen.“

