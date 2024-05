Sturm-Fans: „Der Druck im Finale lastet auf Rapid“

Der SK Sturm trifft heute im Cup-Finale auf den SK Rapid und geht wie im Vorjahr als Favorit in das Spiel gegen die Hütteldorfer....

Der SK Sturm trifft heute im Cup-Finale auf den SK Rapid und geht wie im Vorjahr als Favorit in das Spiel gegen die Hütteldorfer. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans, die im Gegensatz zu den Anhängern des SK Rapid auch noch vom Meistertitel träumen dürfen, vor dem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball- Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Es ist so weit. Finale Teil 2. Das historische Spiel in Klagenfurt wird schon ein Jahr später wiederholt. Die Fans beider Lager brennen für den Titel und die Stimmung wird wieder gewaltig…“

Sohnemann: „Diese Saison kann historisch werden. Verdient hätten wir auf jeden Fall zumindest einen Titel. Deshalb am besten gleich damit in Klagenfurt anfangen und den Druck rausnehmen.“

MrColl: „Zumindest sollte man versuchen wenige Standards zuzulassen. Mit Cvetkovic und Querfeld sind sie da schon sehr gefährlich, also wenn möglich Ecken und vor allem Freistöße vermeiden.“

Chr1s: „Ich bin mir schon sicher, dass Rapid mit Cvetkovic, Querfeld (sofern fit), Kongolo, Grüll und Grgic sicher eine harte Nuss wird. Ein Selbstläufer wird das keiner werden. Rechne damit, dass sie es wieder recht defensiv angehen werden und übers Umschaltspiel kommen wollen. Einen großen Vorteil sehe ich aber bei uns (neben der Qualität in der Breite) – ich würde uns als abgebrühter sehen. Der Druck ist auf Seiten Rapids auch deutlich größer. Wenn sie das Cupfinale verlieren könnte es wirklich eine Horror-Saison für sie werden.“

Durchschnittskicker: „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, werden wir auch das Cup-Finale gewinnen, da lege ich mich fest. Sollten wir nicht bei 100% sein, wirds eine ganz knappe Angelegenheit. Rapid hat meiner Meinung nach definitiv mehr Druck, die pokern schon sehr hoch, Stammkräfte in der Liga zu schonen, wo es um internationale Startplätze geht, kann, wenn sie das Finale verlieren, schon sehr nach hinten los gehen.“

Jaisinho: „Rapid wird aufgezuckert bis oben reingehen. Und alle vier Duelle in der Saison bisher waren echt zach bzw. hatte ich permanent das Gefühl, dass wir uns aus dem Nichts was Einfangen. Und Waffen hat Rapid offensiv auch. Selbst Burgstaller wird in einem Finale (wohl sein letztes) auch mit Zapfal abgehen. Zudem kommen Querfeld zurück, und wie man sehen konnte ist Cvetkovic auch ein deutliches Upgrade – auch wenn über sechs Monate nicht gespielt hat. Die Frage wird sein, wie und ob man bei Rapid mit dem immensen Druck umgehen bzw. klarkommen wird. Da wird der eine oder andere schon ins Grübeln kommen. Es ist nun mal ein Spiel, in dem alles aufgehen kann. Das ist das Tückische an einem Finale. Wir haben es 2018 selbst gesehen, als der große Favorit Salzburg bezwungen wurde. Wir dürfen jetzt nicht denselben Fehler machen.“

JoggaBonito: „Wenn man das bedeutungslose Spiel am Ende der letzten Saison rausnimmt sind wir seit knapp 3 1/2 Jahre ungeschlagen gegen sie. Wir sind im Flow haben die bessere Mannschaft und den besseren Trainer. Passieren kann immer etwas, aber ich hab ein sehr gutes Gefühl. Wir haben es uns verdient, sie nicht. Die haben jetzt zwei Mal in einer Woche gegen uns verloren, das macht auch was mit der Mentalität.“

stormzy: „Naja, Rapids kleine, aber zumindest nicht komplett unrealistische Chance besteht darin, mit einem ähnlichen Spielverlauf wie in Graz irgendwie in Führung bzw. in die Verlängerung zu gehen und dann das Momentum zu nutzen. Bin mir aber sicher, dass sie nach den schwachen letzten Wochen mehr Druck haben und es für uns psychologisch sogar gut ist, dass sich bei uns alles auf die Meisterschaft (und Ilzers Geplänkel mit Klauß) konzentriert hat…“

OoK_PS: „Der größte Vorteil, neben der höheren Qualität der Spieler, ist wahrscheinlich der Druck, der auf Rapid lastet. Sie müssen dieses Spiel gewinnen, sonst ist die ganze Saison beim Teufel – und man weiß, welche negativen Kräfte da bei Rapid freigesetzt werden können. Also selbst wenn Rapid führen sollte, diese mentale Bürde wird ihnen immer im Hinterkopf sitzen. Niemand will einen Fehler machen und vielleicht für das Totalversagen verantwortlich sein. Sturm will den Cup natürlich auch wieder gewinnen, aber eine Niederlage wäre sicher kein so großer Beinbruch wie für Rapid.“

