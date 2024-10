Sturm-Fans: „Solche Kaliber gibt es derzeit nicht einmal in Salzburg“

Der SK Sturm Graz setzte sich gestern im ÖFB-Cup mit 2:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz durch. Was sagen die Fans nach dem Erfolg...

Der SK Sturm Graz setzte sich gestern im ÖFB-Cup mit 2:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz durch. Was sagen die Fans nach dem Erfolg gegen die Oberösterreicher? Wir fassen die Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

SturmUndDrang: „Also der Yalcouye ist ein Ausnahmekicker, der hat eine Ruhe, Übersicht, Technik und trotz 60 kg eine Physis, Wahnsinn. Der spielt mit seinen 18 Jahren, als hätte er schon 600 Spiele auf höchstem Niveau gemacht.“

wama: „Bezieht man mit ein, dass auch gestern wieder ein Gorenc-Stankovic, Wüthrich verletzungsbedingt fehlten, ein Biereth, Böving erst in der ca. 70. Minute reinkamen, Geyrhofer, Yalcouye auch erst später eingewechselt wurden, insgesamt also doch etwas durchrotiert wurde in diesem Spiel, darf man die gestrige Leistung durchaus wertschätzen, als mehr als akzeptabel bewerten, hatte man doch immer den Eindruck, man könne jederzeit einen Gang zulegen. Sehr erfreulich ist auch, dass Yardimci auffällig gut spielte, zwei Scorer verbuchte, Zvonarek ebenfalls endlich das auf den Platz bringt, worauf wir alle hoffen durften, nämlich nicht nur sehr gute Technik und Zug nach vorne, sondern, wie auch Yardimci, hohe Laufbereitschaft und auch tolle Defensivarbeit. Hoffentlich muss der früh verletzt ausgeschiedene Tochi nicht länger pausieren, obwohl ihn gestern der für ihn eingewechselte Yalcouye nahtlos und super ersetzen konnte. Ohne Tochi und Stanko würde es dann doch schwieriger werden für Ilzer, vor allem, weil gleichwertige Wechseloptionen schwinden. In Summe hat Sturm als gesamtes Team und ohne echte Schwachstellen gestern recht souverän seine Pflicht erfüllt, seinen Lauf prolongiert, einigen Spielern teilweise Pausen gegönnt, außer Tochi und Gazi, dem sicher der Schädel noch heute brummt, keine Verletzten oder gar Gesperrten produziert, ist im Cup so bereits ins Viertelfinale eingezogen, wo wir wohl am 1. oder 2. Februar und zum Glück abermals daheim auf die Austria treffen werden. Dafür gibt’s von mir ganz dickes Lob an den gesamten Stuff, während der GAK und Rapid, unser nächster Meisterschaftsgegner im Samstag-Heimspiel, nach offensichtlich zu viel Rotation und doch weniger Qualität in der Breite sich schon im Achtelfinale aus diesem Bewerb verabschiedeten. So ein Pech aber auch!“

11mousa: „Bei Yardimci habe ich nach seinen bisherigen Auftritten irgendwie den Eindruck, dass er etwas gebraucht hat, um seine Gegenspieler richtig einzuschätzen. Auch gestern hat er noch 1-2x falsch spekuliert, wo es nichts zu spekulieren gab, nur werden diese Momente von Spiel zu Spiel weniger.“

Vöslauer: „Ich find Yardimci hat exakt so gespielt, wie man es sich nach seinen Auftritten als Joker auch erwarten konnte. Weil genau das hat er auch bei seinen Einwechslungen gezeigt. Er passt vom Typus her perfekt in unser Spiel und es wird natürlich noch mehr offensichtlich, sobald er das System vollständig verinnerlicht hat. Sollte jemand bei Yardimci die Qualitätsfrage gestellt haben (bisher), dann war er meiner Meinung nach blind. Zvonarek mittlerweile auch mit seiner dritten starken Leistung in Folge. Was das Selbstvertrauen bei 19-Jährigen auslösen kann, hat man dann schon beim fast provokanten Höscherlspiel gemeinsam mit Kiti und Tomi auf engstem Raum gesehen. Imponiert hat er mir aber auch mit zwei Lochpässen auf besagten Yardimci in Halbzeit 2, einmal war dieser (vermutlich) im Abseits, ein anderes Mal kam er wieder seitlich in die Tiefe. Leider haben so offensichtliche Qualitäten ein entsprechendes Preisschild. Ein offenbar unbezahlbares – weil wenn wir schon bei den Leihkickern sind: Was Yalcouye immer einleitet und den Ball führt – selbst die Blindesten haben hier noch in keiner Sekunde die Qualitätsfrage gestellt. Würde nicht einmal sagen, dass es gestern eine starke Partie von Yalcouye war, er hat es durchschnittlich gespielt und ist sogar alleine damit bereits eine wesentliche Schlüsselfigur bei uns. Mit 18 Jahren – solche Kaliber sieht man derzeit (!) nicht einmal in Salzburg herumwerken. Aber diese Kicker sind halt alle 2025 weg, bringen uns bis dahin zwar hoffentlich (unbezahlbare) Glücksmomente, indirekt auch Einnahmen. Aber keine Ablöse, um sie gleichwertig zu ersetzen.“

flachzange1987: „Unsere Neuner machen mehr Zehner-Aktionen als unsere Mittelfeldspieler (ausgenommen Kite natürlich). Biereth ist ja eigentlich auch so ein Spielmacher vor und im Strafraum. Voll geil.“

