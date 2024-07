Sturm fixiert Champions-League- und Stadion-Generalprobe gegen PSG

Perfekter Champions League-Test für den SK Puntigamer Sturm Graz am 7. August in Klagenfurt: Niemand Geringeres als der amtierende französische Meister Paris Saint-Germain reist...

Perfekter Champions League-Test für den SK Puntigamer Sturm Graz am 7. August in Klagenfurt: Niemand Geringeres als der amtierende französische Meister Paris Saint-Germain reist nach Kärnten, um Hierländer und Co. richtig zu fordern. Das Spiel findet am 7. August in der Wörthersee Arena statt, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Pariser Starensemble

PSG wurde in der abgelaufenen Saison souverän französischer Meister vor Adi Hütters Monaco, gegen das bekanntlich am kommenden Wochenende in Windischgarsten getestet wird. In der Champions League musste sich Paris nur ganz knapp Borussia Dortmund im Halbfinale geschlagen geben. Die Startruppe des ehemaligen Barcelona- und Spanien-Trainers Luis Enrique umfasst Weltklasse-Spieler wie Italiens Nationalteam-Kapitän Gianluigi Donnaruma, Brasiliens Abwehrchef Marquinhos, Spaniens Europameister und Mittelfeldstrategen Fabian Ruiz oder die französische Angriffspower rund um Weltmeister Ousmane Dembele, Youngster Bradley Barcola oder Randal Kolo Muani. Insgesamt bringt die Pariser Werltauswahl einen unfassbaren Kader-Marktwert von knapp einer Milliarde Euro aufs Papier, die Herausforderung für unsere Mannschaft könnte also kaum größer sein.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt:

„Mit PSG dürfen wir den amtierenden französischen Meister und Champions League-Halbfinalisten in Klagenfurt begrüßen. Wir freuen uns, solch einen Klasse-Gegner als perfekte Generalprobe – sowohl aus sportlicher Sicht, als auch organisatorisch, um alle Abläufe im und um das Stadion nochmals zu testen – für die Champions League in Klagenfurt gefunden zu haben.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )