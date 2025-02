Sturm-Trainer Säumel: „Der Austria unser Spiel aufzwingen“

Der SK Sturm Graz trifft im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups auf den FK Austria Wien. Das Spiel findet am Samstag, dem 1. Februar...

Der SK Sturm Graz trifft im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups auf den FK Austria Wien. Das Spiel findet am Samstag, dem 1. Februar 2025, um 18.15 Uhr in der Merkur Arena in Liebenau statt.

Cheftrainer Jürgen Säumel meint: „Die Champions League ist abgehakt, uns allen ist bewusst, dass die echten Aufgaben in den beiden nationalen Bewerben auf uns warten. Mit der Wiener Austria kommt dabei im Cup gleich ein echter Brocken auf uns zu. Die Austria hat einen hervorragenden Herbst gespielt, ist seit neun Spielen ungeschlagen und steht in der Liga nicht ohne Grund auf dem starken zweiten Tabellenplatz sowie im Viertelfinale des Cups. Die Austria besticht durch sehr gutes Positions- sowie Flügelspiel und verfügt über ausgezeichnete Einzelspieler mit viel Erfahrung. Für uns gilt es, unsere Tugenden und Prinzipen bestmöglich auf den Platz zu bringen, sowohl mit als auch gegen den Ball gute Lösungen zu finden und der Austria so unser Spiel aufzuzwängen. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse für unser erstes echtes Heimspiel in Liebenau seit November und gehen in dieses KO-Duell mit dem klaren Ziel, in die nächste Runde einzuziehen.“

Säumel zur Personalsituation: „Wir mussten in der kurzen Vorbereitungszeit seit Mittwoch den Fokus klarerweise auf die Regeneration legen und viel Arbeit im Videobereich erledigen. Einige kleinere Blessuren aus diesem Spiel sollten für Samstag kein Problem darstellen, allerdings fehlt uns Max Johnston weiterhin mit seiner Muskelverletzung. Fally Mayulus Spielberechtigung ist rechtzeitig eingetroffen, er wird am Samstag im Kader stehen.“

Jon Gorenc Stankovic sagt: „Ich erwarte mir ein extrem schweres Spiel gegen die Wiener Austria, die im Herbst richtig gut in Form war. In so einem Topspiel müssen wir zu 100 Prozent da sein, um unser klares Ziel – eine Runde weiterzukommen – zu erreichen. Der Fokus liegt bei uns und unserem Spiel, wenn wir das schaffen und jeder einzelne von uns seine Leistung wie gegen Leipzig auf den Platz bringt, werden wir dieses Ziel erreichen.“