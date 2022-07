Testspiel-Kracher im Wörthersee Stadion

Die Rossoneri kommen nach Kärnten! Die Wölfe treffen im Wörthersee Stadion auf den italienischen Meister AC Milan. Der RZ Pellets WAC zieht einen absoluten...

Der RZ Pellets WAC zieht einen absoluten Testspiel-Kracher an Land. Am Mittwoch, den 27. Juli, kommt es um 19 Uhr im Wörthersee Stadion zum Kräftemessen mit dem amtierenden italienischen Meister, rund um Stars wie Theo Hernandez, Simon Kjaer und Rafael Leao. Dieser Härtetest bietet den Wölfen die perfekte Vorbereitung auf die eine Woche danach beginnende Qualifikation in der UEFA Conference League.

Ticketinfo:

Am Mittwoch um 17 Uhr startet der Online-Ticketverkauf für den Testspielschlager gegen die Mailänder unter https://bit.ly/WAC-ACM.

Ab Donnerstag sind die Tickets dann auch in der Geschäftsstelle sowie bei unseren Vorverkaufsstellen (GigaSport Wolfsberg, Klagenfurt und Villach sowie Drogerie Megymorecz) erhältlich. Vorerst werden nur Tickets am Unterrang verkauft!

Die Bestellung von VIP-Tickets ist bei Herrn Kopp Norbert unter 0664/60720721 oder per Mail an [email protected] möglich.

Für die WAC-Abonnenten gibt es in der ersten Verkaufswoche (bis einschließlich Donnerstag, 14. Juli) einen geschützten Verkauf im Sektor A4 auf der Westseite. Das selbe gilt für unseren Fanclub im Sektor A31 auf der Südseite.

Längsseite (Ost- und Westtribüne):

Vollpreis: €25,-

Ermäßigt: €20,-

Kind (7-14 Jahre): €15,-

Südtribüne: