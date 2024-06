Torhüter Christoph Haas wechselt zu Rapid II

Mit Christoph Haas kehrt ein altbekannter Torwart ab Sommer 2024 wieder zurück nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 für SK Rapid...

Mit Christoph Haas kehrt ein altbekannter Torwart ab Sommer 2024 wieder zurück nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 für SK Rapid II. Der Wiener war bereits von Sommer 2014 bis Jänner 2019 bei Grün-Weiß engagiert und stand in 34 Pflichtspielen für die zweite Mannschaft zwischen den Pfosten, war zudem auch regelmäßig im Trainingsbetrieb bei den Profis mit dabei. Nach diversen Stationen wie dem SV Horn, der SV Ried und zuletzt dem FC Admira zieht der 31-jährige Routinier die Tormannhandschuhe nun wieder für Grün-Weiß über. Christoph Haas stand in den vergangenen zwei Saisonen der ADMIRAL 2. Liga für die Niederösterreicher in 45 Partien auf dem Platz und verzeichnete zudem vier Spiele im ÖFB-Cup. Der am 21. Juli 1992 geborene Wiener ist zudem auch abseits des Rasens sehr umtriebig, schloss bereits vor zwei Jahren den Master in Business Administration ab und absolviert aktuell das UEFA-Zertifikat für Fußball-Management.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Neuverpflichtung: „Mit Christoph Haas ist es uns gelungen, einen erfahrenen Torwart an Bord zu holen. Er wird unsere zweite Mannschaft vor allem aufgrund seiner Erfahrung verstärken und er wird in so einer jungen Truppe auch abseits des Platzes wichtig sein. Da ´Haasi´ auch bereits fleißig an seiner Ausbildung für die Karriere nach der Karriere arbeitet, wird er in den kommenden Monaten bei uns zudem die Möglichkeit haben, Einblicke in verschiedene Aufgaben im Sportmanagement zu bekommen und dort mitzuarbeiten. So wie unser Trainerteam bin ich froh, dass wir Christoph Haas in unseren Reihen begrüßen können.“

Christoph Haas selbst sagt: „Nach fast einem halben Jahrzehnt als aktiver Teil des SK Rapid bin ich nach dem Wechsel im Jänner 2019 im Herzen ein Grün-Weißer geblieben. Umso mehr freue ich mich, dass ich nun die Chance erhalte, Teil des Torhüter-Teams von Rapid II zu werden und in verschiedene Bereiche des Sportmanagements und der Administration reinschnuppern zu dürfen.“