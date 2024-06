Trainerüberraschung: Admira holt Thomas Silberberger in die Südstadt

Der FC Flyeralarm Admira stellt die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Thomas Silberberger als neuen Cheftrainer! Der 51-jährige Innsbrucker war seit der Saison...

Der 51-jährige Innsbrucker war seit der Saison 2013/14 bei WSG Tirol tätig und führte die Tiroler von der Regionalliga West in die Admiral Bundesliga. Mit dem Ende der aktuellen Saison wurde die Zusammenarbeit einvernehmlich nach 11 Jahren beendet. Seine imposante Bilanz: Von 378 Spielen wurden 166 gewonnen, 82 Mal gab es ein Remis und 130 Duelle gingen verloren.

„Wir haben beim FC Flyeralarm Admira ambitionierte Ziele für die kommende Saison, wollen um den Aufstieg mitreden. Die Gespräche mit Thomas Silberberger waren nicht nur atmosphärisch überragend, sondern auch vom sportlichen Inhalt so gut wie deckungsgleich mit unseren Ideen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten. Unsere Mannschaft bekommt einen absolut erfahrenen Mann, der im letzten Jahrzehnt äußerst erfolgreich war“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

„An dieser Stelle möchte ich mich auch beim bisherigen Trainerstaff für die professionelle Arbeit in der letzten Saison bedanken“, so Stöger weiter. In den kommenden Tagen folgen Gespräche, um auszuloten, wie sich das zukünftige Trainerteam zusammenstellen wird.

„Die gesamte sportliche Führung ist der übereinstimmenden Meinung, dass unser bisheriger Trainerstaff ein enormes fußballerisches Fachwissen besitzt. Jetzt gilt es herauszufinden, wer weiterhin an Bord sein möchte“, erläutert Stöger. Bis zum Trainingsstart wird das endgültige Trainerteam feststehen.

Thomas Silberberger sagt: „Ich freue mich sehr, dass das Engagement zustande gekommen ist. Die handelnden Personen mit Peter Stöger und Ralf Muhr haben es mir auch leicht gemacht, Ja zu sagen. Die fachliche Kompetenz ist enorm. Wir haben dieselben Ziele, daher bin ich überzeugt, dass es eine coole Geschichte wird.“

( Pressemeldung Admira Wacker Mödling )