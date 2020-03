Turbulente Stunden beim Regionalligisten FC Mauerwerk

Turbulente Stunden während der Corona-Krise beim Regionalligisten FC Mauerwerk. Patrick Kasuba, der aufgrund seiner fehlenden Trainer-Lizenz beim Regionalligisten als Co-Trainer dennoch das Trainerzepter schwingt,...

Turbulente Stunden während der Corona-Krise beim Regionalligisten FC Mauerwerk. Patrick Kasuba, der aufgrund seiner fehlenden Trainer-Lizenz beim Regionalligisten als Co-Trainer dennoch das Trainerzepter schwingt, wurde von Präsidenten Elnimr von den Agenden bei Mauerwerk entbunden. Der sportliche Leiter und Lizenzgeber für Kasuba, der Deutsche Stefan Rieger, klärte die Situation. Patrick Kasuba bleibt der Kampfmannschaft vom FC Mauerwerk als (Co-)Trainer erhalten.

Was war geschehen?

Am frühen Mittwochabend sah man die Meldung in den Social-Media-Kanälen: FC Mauerwerk trennt sich von Trainer Patrick Kasuba. Es wäre die dritte Trainerentlassung beim FC Mauerwerk in der laufenden Spielsaison 2019/2020. Nachdem Trainer Richard Slezak nach nur eineinhalb Monaten von Norbert Schweitzer Ende August abgelöst wurde, ist Patrick Kasuba seit dem 14. Dezember der bereits dritte Trainer beim Regionalligisten.

Präsident Mustafa Elnimr erteilte Trainer Kasuba eine Kündigung. Kasuba teilte dies dem sportlichen Leiter Stefan Rieger mit, der von dieser Aktion nichts wissen sollte. Daraufhin gab es ein klärendes Gespräch zwischen Präsident Elnimr und dem sportlichen Leiter Rieger, wo sich die beiden Parteien auf den Nenner einigten, dass Stefan Rieger in Zukunft für das sportliche Geschehen verantwortlich ist. Rieger teilte Kasuba mit, dass er weiterhin Trainer der Kampfmannschaft ist. Elnimr sprach Kasuba, der neben der Kampfmannschaft auch noch die U15-Jugendmannschaft trainierte und bei Domelf die Halle betreute, dass die Kündigung nur die U15 und Domelf-Betreuung betrifft.

Ende gut, alles gut?

In der Winterpause wurden etliche Spieler geholt, worauf bei der Anmeldung dem sportlichen Leiter Stefan Rieger ein formaler Fehler unterlief und der Button „Weiterleiten zum Landesverband“ vergessen wurde zu klicken. Die Spieler wurden nicht angemeldet, der FC Mauerwerk ging dabei vor das Komitee des Wiener-Fußball-Verbands.

Der Wiener-Fußball-Verband WFV lehnte die Transfers (auch in weiterer Folge) ab, die Spieler sind somit laut dem Online-System nicht beim FC Mauerwerk und könnten theoretisch für deren (alten) Verein eingesetzt werden.

Für den in der Winterpause auf Tabellenplatz 13 stehenden FC Mauerwerk war dieser Fehler wie ein Nackenschlag. Die Rückrunde startete mit einem 2:0-Heimsieg gegen Stripfing, ehe es eine Woche später bei den Mattersburg-Amateuren eine 4:1-Niederlage setzte.

Wie geht es weiter beim FC Mauerwerk? Trainer bleibt Patrick Kasuba, der sich regelmäßig mit dem sportlichen Leiter und Lizenzgeber Stefan Rieger über Trainings, Spielidee und Spielgestaltung abstimmt. Gemeinsam mit Co-Trainer Mohamed Trabelsi ist Kasuba für die Einheiten am Platz zuständig und das bleibt auch (vorerst) weiter so.

Aktuell halten sich die Spieler des FC Mauerwerk selbstständig fit. Das Heimtraining-Programm wurde vom sportlichen Leiter Stefan Rieger an die Spieler ausgehändigt.

—- zur Person —–

Patrick Kasuba, aktuell als (Co-)Trainer beim FC Mauerwerk zuständig, wurde am 4. April 1977 in Wien geboren. Als Spieler war Kasuba unter anderem für den FK Austria Wien, Admira Wacker, SC Neusiedl und SC/ESV Parndorf aktiv.