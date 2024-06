Vienna verpflichtet Rapid-Reservist Bernhard Unger

Der First Vienna FC 1894 sichert sich die Dienste von Torhüter Bernhard Unger. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom SK Rapid auf die Hohe Warte...

Der First Vienna FC 1894 sichert sich die Dienste von Torhüter Bernhard Unger. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom SK Rapid auf die Hohe Warte und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 in Wien-Döbling.

Mit der Verpflichtung von Bernhard Unger verstärkt die Vienna ihre Torhüter-Position nach dem Abgang von Armin Gremsl. Der gebürtige Wiener unterschreibt bei Österreichs ältestem Fußballverein einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz freut sich über den Neuzugang:

„Wir sind begeistert, Bernhard Unger in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Erfahrung und Fähigkeiten werden uns auf der Torhüter-Position unterstützen und unsere Tiefe im Kader erhöhen. Sein Ehrgeiz und seine Professionalität passen perfekt zu den Werten unseres Vereins. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für uns sein wird.“

Bernhard Unger wechselt von Österreichs Rekordmeister zur Vienna. Der Torhüter ergänzt damit das Torhüter-Team der Döblinger und ersetzt nach dessen Abgang Armin Gremsl. Bei Rapid II kam Unger auf insgesamt zehn Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga.

Bernhard Unger zeigt sich motiviert:

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Vienna. Der Verein hat eine beeindruckende Tradition und ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein. Mein Ziel ist es, mit meiner Leistung zur Stabilität und zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und bereit zu sein, wann immer ich gebraucht werde.“

Mit dem Fußballspielen begann Unger beim SC Theresienfeld in Niederösterreich. Über die Jugend des SC Sollenau, Wiener Neustadt und Mattersburg gelangte er in die Akademie Burgenland. In der AKA Burgenland durchlief Unger alle Jugendteams bis zur U18. Sein Debüt im Herrenbereich feierte der 1,90 Meter große Torhüter beim SV Mattersburg. Für die Amateure der Burgenländer absolvierte Unger 80 Spiele in der Regionalliga Ost. Am letzten Bundesliga-Spieltag des SV Mattersburg feierte der Torhüter sein Debüt in der Bundesliga. Nach dem Abstieg der Burgenländer folgte der Schritt zum SK Rapid.