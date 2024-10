Was wurde aus den einstigen Supertalenten? – Philipp Prosenik (2)

Er erzielte zehn Tore für Österreichs U17-Nationalteam, spielte im Nachwuchs für 1860 München, Chelsea und den AC Milan, schnupperte bei den „Blues“ sogar immerhin...

Er erzielte zehn Tore für Österreichs U17-Nationalteam, spielte im Nachwuchs für 1860 München, Chelsea und den AC Milan, schnupperte bei den „Blues“ sogar immerhin in die Reservemannschaft hinein. Als Philipp Prosenik nach kurzer Vereinslosigkeit im Oktober 2013 – damals 20-jährig – zu seinem Jugendklub Rapid zurückkehrte, waren die Erwartungen groß. Aber den hohen Erwartungen konnte der 188cm große Mittelstürmer nie gerecht werden.

Prosenik kam für Rapid auf 60 Pflichtspieleinsätze, erzielte zehn Tore, bereitete sechs vor. Zuvor hatte er für die zweite Mannschaft in 39 Spielen 16 Tore gemacht, was die Erwartungen noch einmal gesteigert hatte. Aber weitgehend wirkte der Stürmer ungelenk und wie ein Fremdkörper im Spiel der Grün-Weißen. Da und dort gab es Lichtblicke, etwa bei einem spektakulären 3:3 gegen Red Bull Salzburg, aber Konstanz brachte Prosenik in seine Leistungen nie. Eine Leihe mit dem Wolfsberger AC begann gut und war mit sieben Toren und sechs Assists auch relativ erfolgreich, der ganz große Sprung nach vorne blieb aber aus. Im Jänner 2018 gab Rapid den Stürmer ablösefrei an die SV Ried ab.

Ab seiner Zeit im Innviertel ging es schließlich nur noch bergab. Für die Innviertler traf er nur einmal und wurde nach wenigen Monaten wieder freigestellt. Nach kurzer Vereinslosigkeit heuerte er in Mattersburg ab, wirkte nicht austrainiert, sammelte keinen einzigen Scorerpunkt. In einem halben Jahr in der zweiten Liga beim Floridsdorfer AC gelang ihm ebenfalls nur ein Tor.

Und so endete im Jänner 2020 Proseniks Profikarriere und fortan verdingte er sich im Unterhaus. Zunächst spielte er in der Burgenlandliga für die mit Ex-“Stars“ gespielte Truppe von Siegendorf, wo er zehnmal traf. 2021/22 spielte der Angreifer eine Halbsaison in der 1. Klasse Ost für Himberg, traf dort sechsmal. 2022/23 spielte er noch eine volle Saison für die Himberger, kam auf neun weitere Treffer und feierte den Meistertitel.

Vor den Toren Wiens stand Prosenik dann noch kurzzeitig beim FSV Velm im Kader, ehe eine vielversprechende Karriere jung endete. Der Ex-Rapidler beendete seine Zeit auf dem Platz im Alter von 30 Jahren, ist heute 31 Jahre alt.