Wlodarczyk-Viererpack: Meister Sturm gewinnt ersten Test locker

Etwas mehr als ein Monat ist es erst her, als der SK Puntigamer Sturm Graz am Hauptplatz das Double feierte. Eineinhalb Wochen nach dem Start in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 stand heute das erste Testspiel des Sommers am Programm. Zur 100-Jahr-Feier des SC Weiz gab es – selbstverständlich noch ohne unsere bei der EM im Einsatz befindlichen Nationalspieler – das Antreten gegen den Regionalligisten, am Ende stand ein 1:6 auf der Ergebnistafel.

SC Weiz 1:6 (0:6) SK Puntigamer Sturm Graz

Tore: Hernaus (79′) bzw. Włodarczyk (14′, 39′, 45+1′, 45+2′), Sarkaria (E., 22′), Bøving (34′)

Stadion Weiz, 28.06.2024, 18:00 Uhr, 1.800 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (1. HZ): Bignetti – Gazibegovic (Johnston, 12′) – Geyrhofer – Lavalee – Karic – Hierländer – Chukwuani – Bøving – Camara – Sarkaria – Wlodarczyk

SK Puntigamer Sturm Graz (2. HZ): Lorenz – Johnston – Haider – Pirker (Burger 76′) – Scharmer – Malic – Stosic – Kern – Weinhandl (Koita 76′) – Wolf – Grgic



SC Weiz (Startformation): Weigelt – Jost – Wiesenhofer – J. Ostermann – Kozissnik – N. Ostermann – Kiedl – Ugo – Fink – Wlattnig – Gashi

Cheftrainer Christian Ilzer:

„Die heutige Partie war ein guter erster Auftritt, der uns ein Bild über unser aktuelles Spiel gibt. In der ersten Halbzeit hatten wir bereits einige sehr schöne Aktionen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas jünger, etwas unerfahrener – es war aber auch wichtig, dass alle Jungs zum Spielen gekommen sind. Jetzt werden wir die Erkenntnisse aus diesem ersten Spiel hernehmen und an uns arbeiten.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )