WSG Tirol unterliegt zum Jahresabschluss BW Linz mit 3:4.

Bundesligist WSG Tirol unterliegt zum Jahresabschluss Zweitligaspitzenklub Blau-Weiß Linz mit 3:4. Johannes Naschberger, Alexander Ranacher und Justin Forst trafen für die Tiroler.

Wenn es nur darum ging, mit einem Erfolgserlebnis das Jahr zu beenden, war das 3:4 gegen BW Linz, das letzte Spiel von Bundesligist WSG Tirol in diesem Jahr, wertlos. Ein Rohrkrepierer, der nach 90 Spielminuten zum Schuss nach hinten wurde. Wenn es aber auch darum ging, mit einem Torfestival in die Winterpause zu gehen, war der letzte Auftritt aber ein voller Erfolg. Denn zum Jahresabschluss gab es in Wattens gleich sieben Treffer zu bestaunen. Ein Feuerwerk Anfang Dezember. Drei Tore von der WSG, vier von den Linzern. Wobei die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger mit dem frühen Führungstreffer durch Johannes Naschberger (3.) den besseren Anfang und mit dem späten Anschlusstreffer durch Justin Forst (80.) das bessere Ende für sich hatte. An der 3:4-Niederlage zum Saisonabschluss änderte das freilich nichts.

WSG Tirol – BW Linz 3:4 (1:2)

1. Dezember 2022 | Freundschaftsspiel | Wattens

Tore: Naschberger (3.), Ranacher (46.), Forst (80.); Windhager (5.), Mayulu (38.), Seidl (54.), Neumayr (78.)

Die WSG Tirol spielte:

Benjamin OZEGOVIC; Žan ROGELJ, Raffael BEHOUNEK, Dominik STUMBERGER (68. Marcel DOSCH), Osarenren OKUNGBOWA (68. Felix PLONER); Alexander RANACHER, Johannes NASCHBERGER (60 Kilian BAUERNFEIND), Lukas SULZBACHER (60. David JAUNEGG); Sandi OGRINEC (60. Cem ÜSTÜNDAG); Denis TOMIC (60. Justin FORST), Julius ERTLTHALER.

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Das Spiel war ganz allgemein ein bisschen enttäuschend. Wir haben ihnen die Gegentreffer am Silbertablett serviert. Man hat gemerkt, dass die Luft draußen ist.“