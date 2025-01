Yalin Dilek wechselt von Galatasaray zur Vienna

First Vienna FC

Der First Vienna FC 1894 verpflichtet den türkischen Nachwuchsnationalspieler Yalin Dilek. Der 18-jährige Stürmer wechselt leihweise von Galatasaray Istanbul bis 2026 auf die Hohe Warte und verstärkt Österreichs ältesten Fußballverein.

Nur einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager nach Belek präsentiert die Vienna einen weiteren vielversprechenden Neuzugang. Yalin Dilek wechselt von Galatasaray nach Wien-Döbling. Der 18-jährige türkische Nachwuchsnationalspieler wird von den Istanbulern bis 2026 zu Österreichs ältestem Fußballverein verliehen.

Zuletzt war Dilek Stammspieler in der U19 des türkischen Spitzenklubs und stand bei der Europa-League-Partie gegen Dynamo Kiew bereits im Kader der Profimannschaft. Der Stürmer wurde in der renommierten Nachwuchsabteilung der Istanbuler ausgebildet. Für die türkischen Nachwuchsnationalteams war Dilek ein regelmäßiger Leistungsträger. Von der U16 bis zum U19-Nationalteam absolvierte er 34 Länderspiele, in denen ihm beeindruckende 16 Treffer gelangen.

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz über die Neuverpflichtung: „Mit Yalin Dilek konnten wir einen sehr spannenden und hochtalentierten Spieler für uns gewinnen. Er ist nicht nur U19-Nationalspieler der Türkei, sondern konnte bereits auch Erfahrungen in der Kampfmannschaft von Galatasaray sammeln. Wir sind überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird und bei uns seinen nächsten Entwicklungsschritt machen kann. Wir heißen ihn herzlich in der Vienna-Familie willkommen und freuen uns darauf, ihn auf seinem Weg zu begleiten.“

Auch Dilek selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „In den letzten Tagen ist alles sehr schnell gegangen, aber ich bin glücklich, hier zu sein. Mein erster Eindruck vom Verein und den Bedingungen ist hervorragend. Die Vienna bietet mir eine großartige Plattform, um mich weiterzuentwickeln und mein volles Potenzial abzurufen. Ich freue mich darauf, mit harter Arbeit und Leidenschaft meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.“

Steckbrief Yalin Dilek:

Geboren: 15. Juli 2006

Größe: 1,88 m

Letzter Klub: Galatasaray U19

Position: Sturm

Pressemeldung, Vienna