Spontane Österreicher-Rochade in Lahti, WSG-Stütze Bacher nach Portugal

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Marlon Mustapha

ST, 23, AUT | Como Calcio – > SpVgg Greuther Fürth

Das vergangene halbe Jahr verbrachte der Wiener Angreifer Marlon Mustapha leihweise bei Fortuna Düsseldorf, wo er mit zwei Toren und einem Assist in elf Spielen keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Allerdings hat er auch bei seinem italienischen Klub Como Calcio derzeit keine Aussicht auf Einsätze, weshalb er erneut ins Ausland verliehen wird. Die SpVgg Greuther Fürth holt Mustapha leihweise für die neue Saison und sicherte sich auch eine Kaufoption auf den 23-Jährigen, für den ein Wechsel nach Österreich nicht mehr in Frage zu kommen scheint, weil er sich dem Grundwehrdienst entzog und deshalb bei einer Österreich-Rückkehr sogar eine Gefängnisstrafe befürchten müsste.

Felix Bacher

IV, 23, AUT | WSG Tirol – > Estoril Praia

In der vergangenen Saison war der 23-jährige Felix Bacher eine echte Stütze für seinen Klub, die WSG Tirol, wo er zuletzt einen drei Jahre dauernden Vertrag erfüllte. Nach 75 Bundesligaspielen zieht es den verlässlichen und aufbaustarken Tiroler Verteidiger nun zum zweiten Mal ins Ausland, nachdem er im Nachwuchs bereits 1 ½ Jahre in Freiburg kickte. Bacher schließt sich ablösefrei und bis Sommer 2026 dem portugiesischen Klub Estoril Praia an, der in der vergangenen Saison Dreizehnter wurde und sich knapp vor dem Abstieg rettete. Nur ein Drittel der Kaderspieler in Estoril sind Portugiesen, der Rest des Teams besteht aus Legionären.

Felix Luckeneder

IV, 30, AUT | LASK – > SV Wehen Wiesbaden

Nachdem sein Vertrag beim LASK nicht verlängert wurde, wechselt das 30-jährige Vereinsurgestein Felix Luckeneder in die 3. Liga Deutschlands. Der Linzer schließt sich ablösefrei dem SV Wehen Wiesbaden an, der in der vergangenen Saison aus der 2. deutschen Bundesliga abstieg und als Ziel den direkten Wiederaufstieg hat. Luckeneder kam für den LASK in 165 Pflichtspielen auf 14 Tore und spielte in Österreich auch für Hartberg und Altach. Zuletzt war der 190cm große Abwehrspieler auch als möglicher Neuzugang beim Wolfsberger AC im Gespräch.

Felix Strauss

IV, 23, AUT | SC Rheindorf Altach – > FC Lahti

Eine kuriose Geschichte trug sich zuletzt im finnischen Lahti zu. Der FC Lahti, aktuell Letzter in der finnischen Veikkausliiga verpflichtete erst vor drei Wochen den Amstetten-Innenverteidiger Julian Tomka. Dieser bat nun aber noch vor seinem ersten Spiel für den Leihklub um einen Abbruch des Leihgeschäfts, weil sein Bruder einen Unfall hatte und er zurück nach Österreich musste, um seine Familie zu unterstützen. Lahti fand den Ersatzmann für Tomka nun umgehend in Altach: Felix Strauss, einst langjähriger Salzburg-Nachwuchsspieler wechselt für den Rest der Saison, also bis zum Jahresende 2024 nach Lahti. Für die Altacher kam er in den letzten drei Saisonen auf 60 Pflichtspieleinsätze und erzielte zwei Tore.