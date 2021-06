St.Pölten rüstet weiter auf, WSG Tirol findet Gugganig-Ersatz in Stuttgart

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Christian Ramsebner

IV, 32, AUT | LASK – > SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten rüstet weiter für das Projekt Wiederaufstieg auf. Christian Ramsebner kommt aus Linz, unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bei den Niederösterreichern und soll eine der Stützen für den Titelkampf in der 2. Liga werden. Nachdem er vier Jahre in Folge eine Bank beim LASK war, war Ramsebner in den letzten beiden Saisonen zum Reservisten degradiert worden. In der abgelaufenen Saison brachte er es nur auf neun Pflichtspieleinsätze und knapp 300 Minuten auf dem Platz. Ein Knackpunkt war ein Spiel zu Saisonbeginn gegen Rapid, bei dem er den LASK noch als Kapitän aufs Feld führte, aber nach einem üblen Foul an Taxiarchis Fountas mit Rot vom Platz flog und drei Spiele gesperrt wurde. Danach konnte sich Ramsebner nie wieder dauerhaft in die erste Elf spielen.

Raphael Dwamena

ST, 25, GHA | vereinslos – > Blau-Weiß Linz

Nach 4 ½ Jahren kehrte der ghanaische Angreifer Raphael Dwamena in die 2. Liga zurück. Im Jänner 2017 war der durchsetzungsstarke Linksfuß von Austria Lustenau zum FC Zürich gewechselt, nachdem er für die Lustenauer in 20 Spielen 18 Tore erzielte. Auch in Zürich spielte er starke 1 ½ Saisonen, traf 56 Spielen 25-mal, bereitete weitere 18 Tore vor und wurde danach um 6,2 Millionen Euro nach Spanien zu Levante transferiert. Dort wurde es aber kompliziert und sowohl bei Levante, als auch beim Leihgeschäft mit Real Saragossa, sowie in der vergangenen Saison beim dänischen Erstligisten Vejle konnte er nicht mehr an seine Top-Leistungen anschließen. Nun unterschrieb der neunfache Nationalspieler Ghanas für zwei Jahre bei den Stahlstädtern, nachdem er zuvor vier Monate vereinslos war.

Kubilay Yilmaz

ST, 24, AUT/TUR | Korona Kielce – > Zlaté Moravce

Bis 2013 spielte der Angreifer Kubilay Yilmaz im heimischen Nachwuchs, zuerst bei seinem Stammklub Slovan HAC, danach bei Rapid. Danach verschlug es den 24-Jährigen aber gleich in den Osten. Yilmaz spielte zunächst in Tschechien bei Znojmo, war dann Stammspieler in der Slowakei bei Spartak Trnava und kickte danach weniger erfolgreich in der Türkei bei Yeni Malatyaspor, Menemen und Boluspor, sowie in Polen für Korona Kielce. Nun geht es für den Stürmer zurück in die Slowakei, wo er einen Einjahresvertrag bei Zlaté Moravce unterzeichnete. Der Klub spielt kommende Saison in der Conference League Qualifikation.

Leo Mätzler

IV, 19, AUT | FC Wil 1900 – > SC Austria Lustenau

Der junge Dornbirner Leo Mätzler, der dem SC Rheindorf Altach gehört, wechselt leihweise zu Austria Lustenau. Der Innenverteidiger verbrachte die vergangene Saison in der 2. Schweizer Liga beim FC Wil, wo er es auf 16 Kampfmannschaftseinsätze brachte und dabei eine gute Figur machte. Gerade gegen Ende der Saison 2020/21 war Mätzler unangefochtener Stammspieler beim Siebenten der vergangenen Saison.

Maxime Awoudja

IV, 23, GER/TOG | VfB Stuttgart – > WSG Tirol

Die WSG Tirol leiht den aus Togo stammenden Deutschen Maxime Awoudja ein Jahr lang vom VfB Stuttgart aus. Der 23-jährige Innenverteidiger war zuletzt für ein halbes Jahr an den Drittligisten Türkgücü München ausgeliehen und soll nun mit einer weiteren Leihe langsam an den Topfußball herangeführt werden. Der Vertrag Awoudjas in Stuttgart läuft noch bis 2023 und bis zum Sommer 2022 soll er nun in der österreichischen Bundesliga Praxis sammeln. Die Verantwortlichen loben vor allem die Einstellung des 188cm großen Defensivmanns, der über zehn Jahre im Nachwuchs des FC Bayern München spielte und im Sommer 2019 um 1,5 Millionen Euro nach Stuttgart wechselte. Bei der WSG soll Awoudja den nach Wolfsberg abwandernden Abwehrchef David Gugganig ersetzen.