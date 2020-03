Überraschung des Spieltags (22): Hartbergs 0:3-Niederlage gegen die WSG Tirol

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diesmal...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diesmal haben wir uns für den Auswärtssieg der WSG Tirol in Hartberg entschieden.

Die ganz großen Überraschungen blieben am 22. Spieltag aus. In der letzten Runde des Grunddurchgangs setzte sich der LASK mit einem 1:0-Auswärtssieg in Mattersburg durch, wobei die Gäste zahlreiche weitere Chancen auf einen Treffer hatten. Bitter ist, dass sich Goiginger einen Kreuzbandriss zuzog und für den Rest der Saison ausfallen wird. Salzburg setzte sich zuhause mit 2:0 gegen den SK Sturm durch und die Admira gewann vielleicht etwas überraschend mit dem gleichen Ergebnis gegen Altach. Der SK Rapid kam auswärts zu einem 2:2-Unentschieden gegen den WAC und verteidigte den dritten Tabellenplatz, während das 0:0-Unentschieden der Wiener Austria im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten für wenige strahlende Gesichter auf den Rängen sorgte. Überraschen konnte hingegen die WSG Tirol, die in Hartberg einen 3:0-Auswärtssieg feierte.

Dabei dauerte es in dieser Partie bis zur 73. Minute ehe der erste Treffer fiel. Nach einem Eckball von Florian Rieder versenkte Stefan Maierhofer den Ball per Kopf zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später folgte der nächste Schock für die Hausherren, als erneut Florian Rieder assistierte, indem er den Ball auf die rechte Seite zu Fabian Koch spielte, der sich die Chance nicht nehmen ließ und den Ball sehenswert an René Swete vorbeibrachte. Für den Schlusspunkt sorgte in der 81. Minute Kevin Yeboah, der nach einer Vorarbeit von Stefan Maierhofer auf 3:0 erhöhte.

Hartberg hatte zwar mehr Ballbesitz, eine höhere Passgenauigkeit und mehr Schüsse auf das gegnerische Tor, ging aber schlussendlich dennoch als klarer Verlierer vom Platz. Immerhin können sich die Steirer weiterhin damit trösten, dass sie im Meisterplayoff weiterspielen werden und entspannt die kommenden zehn Runden angehen können, da sie mit dem Abstieg garantiert nichts mehr zu tun haben werden. Im Gegensatz dazu sind die drei Punkte, auch wenn sie nun halbiert werden, enorm wichtig für die Tiroler. Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger holte aus den letzten drei Runden sieben Punkte und schob sich auf den zehnten Tabellenplatz nach vorne. Auffallend ist, dass die Winter-Neuzugänge voll einschlugen – gegen Hartberg erzielten etwa Maierhofer und Koch die ersten beiden Treffer. Die Transferpolitik der Wattener könnte tatsächlich den Unterschied zwischen Abstieg und Klassenerhalt ausmachen.

Wer bei unserem Partner tipp3 10€ auf einen Auswärtssieg der Tiroler setzte, durfte sich über einen Gewinn von 32 € freuen. Wann es in der Liga weitergeht steht aufgrund der Spielverschiebungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch nicht fest, weshalb wir euch an dieser Stelle fragen wollen, wer eurer Meinung nach die Meisterschaft gewinnen wird. So schätzt tipp3 aktuell die Chancen ein: