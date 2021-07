Vienna rüstet groß auf, Podolski wechselt nach Polen

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Markus W ostry

IV, 28, AUT | FC Wacker Innsbruck – > First Vienna FC

Die Vienna rüstet mächtig auf um in der kommenden Saison den Durchmarsch in die 2. Liga zu schaffen. Für die Innenverteidigung holte die von Alexander Zellhofer betreute Mannschaft nun den 28-jährigen Markus Wostry und damit die Erfahrung von 118 Bundesligaspielen. Wostry spielte zuletzt ein Jahr für Wacker Innsbruck und unterschrieb bei der Vienna einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Speziell bei der Admira war Wostry bis 2018 eine echte Bank in der Defensive. Mit seinem Wechsel zum LASK, für den er letztendlich nur 23 Partien absolvierte, geriet die Karriere des 185cm großen Innenverteidigers aber ins Stocken.

A ndreas Lukse

TW, 33, AUT | 1.FC Nürnberg – > First Vienna FC

Nach zwei Jahren in Nürnberg verlässt der einstige Rapid- und Altach-Torhüter Andreas Lukse den „Club“ und wechselt ebenfalls zur Vienna. Der mittlerweile 33-jährige Torhüter bestritt im Jahr 2016 sogar eine Partie für die österreichische Nationalmannschaft und bestritt insgesamt 89 Bundesliga- und 82 Zweitligaspiele. Weiters verpflichtete die Vienna drei Offensivspieler: Raphael Strasser (19) kommt aus der zweiten Mannschaft von Rapid, Oliver Bacher (21) von Sturm Graz und Stephan Schimandl (22) aus Horn.

Samuel Tetteh

ST, 24, GHA | Red Bull Salzburg – > Adanaspor

Vor fünf Jahren wechselte der junge Ghanaer Samuel Tetteh aus der West African Football Academy nach Salzburg. Da er sich nach einem guten Start bei Liefering bei Red Bull Salzburg nicht durchsetzen konnte, kickte Tetteh leihweise für den LASK, St. Pölten und die New York Red Bulls. Nun verlässt Tetteh die Salzburger ablösefrei und wechselt in die Türkei. Der mittlerweile 24-jährige Stürmer unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei Adanaspor. Der Zweitligist, bei dem mit dem Ex-Rapidler Eren Keles auch ein Österreicher unter Vertrag steht, rüstet derzeit auf, um den Aufstieg in die Süper Lig zu schaffen.

Lukas Podolski

ST, 36, GER | Antalyaspor – > Gornik Zabrze

Der gebürtige Pole Lukas Podolski wechselt 36-jährig erstmals ins Heimatland seines Vaters. „Prinz Poldi“, der 130 Länderspiele für Deutschland absolvierte und als Köln-Legende gilt, unterschrieb einen Einjahresvertrag bei Gornik Zabrze, das zudem eine Option auf ein weiteres Jahr besitzt. Nach seiner Zeit in Köln und München wechselte Podolski vor neun Jahren ins Ausland und kehrte seitdem nicht nach Deutschland zurück. Der dynamische Angreifer spielte für Inter Mailand, Arsenal, Galatasaray, in Japan für Vissel Kobe und zuletzt für Antalyaspor. Bei Gornik Zabrze wird Podolski ein Konkurrent des österreichischen Stürmers Alex Sobczyk sein, der letzte Saison drei Saisontore für den Klub beisteuerte. Podolski wurde zuletzt auch mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht, entschied sich nun aber für Polen.