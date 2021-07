WSG Tirol leiht erneut Juventus-Stürmer, Madsen von Linz nach Prag

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Mads Emil Madsen

DM, 23, DEN | LASK – > Slavia Prag

Nach nur einem Jahr verlässt Mads Emil Madsen den LASK wieder und wechselt zum tschechischen Meister Slavia Prag. Die Prager bezahlen dabei eine Million Euro Ablöse und damit gleich viel, wie der LASK letzten Sommer an Silkeborg überwies. Madsen erhält bei Slavia einen Vertrag bis zum Jahresende 2025. Für den LASK kam Madsen auf 32 Pflichtspieleinsätze, stand dabei allerdings nur knapp 1.500 Minuten auf dem Platz. In der Europa League gegen Ludogorets erzielte er seinen einzigen Treffer für die Linzer, zudem sammelte er zwei Assists.

Giacomo Vrioni

ST, 22, ALB/ITA | Juventus Turin – > WSG Tirol

Nach der sehr erfolgreichen Leihe von Nikolai Baden Frederiksen leiht die WSG Tirol erneut einen Angreifer von Juventus Turin aus. Der 22-jährige Giacomo Vrioni wechselt für ein Jahr zu den Wattenern. Der gebürtige Italiener spielt auf internationaler Ebene für Albanien und bestritt bereits zwei Länderspiele. Im Jänner 2020 war der 188cm große Stürmer um fast vier Millionen Euro von Sampdoria Genua in den Nachwuchs von Juventus gewechselt. In der Serie A kam Vrioni bisher erst zu zwei Kurzeinsätzen. Hauptsächlich spielte er für die zweite Mannschaft von Juventus und im Nachwuchs von Sampdoria, wo er für die U19-Mannschaft 17 Tore in 50 Partien erzielte. Für Vrioni ist es im Zuge seiner noch jungen Karriere bereits das vierte Leihgeschäft: Sampdoria lieh den Offensivspieler an Pistoiese, Venezia und Cittadella aus, ehe er nach Turin wechselte. Vrioni ist bereits der siebente Legionär bei den Wattenern, weshalb nicht zu erwarten ist, dass der Verein am Transfer noch einmal aktiv wird.

Yannick Brugger

IV, 20, GER | Eintracht Frankfurt – > Admira Wacker Mödling

Bereits in der vergangenen Transferzeit war der junge Bayer Yannick Brugger ein Kandidat für einen Wechsel nach Österreich. Unter anderem war der GAK ein möglicher Abnehmer für den 20-Jährigen. Nun unterschrieb der Innenverteidiger in der Südstadt. Brugger spielte im Nachwuchs für 1860 München, den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, wo er auch in einem Spiel im Kader der Kampfmannschaft stand, aber keine Chancen auf Einsätze bekam. In der Saison 2018/19 fiel Brugger aufgrund eines Kreuzbandrisses fast 10 Monate aus, was ihn in seiner Entwicklung deutlich zurückwarf. Nun will der Deutsche bei der Admira wieder durchstarten. Er ist nach Jenciragic, Mustapha, Elmkies und Zwierschitz bereits der fünfte Neue bei den Niederösterreichern.

Georg Margreitter

IV, 32, AUT | 1.FC Nürnberg – > Grasshoppers Zürich

Nach sechs Jahren in Nürnberg wechselt der Vorarlberger Innenverteidiger Georg Margreitter ablösefrei nach Zürich. Der Ex-Austrianer unterschrieb bei den Grasshoppers Zürich, die zuletzt den Aufstieg in die Schweizer Super League schafften, einen Einjahresvertrag. Margreitter verließ Österreich bereits vor neun Jahren, als er um 2,5 Millionen Euro von der Austria zu den Wolverhampton Wanderers übersiedelte. Danach spielte er außerdem für den FC Kopenhagen, den Chesterfield FC und schließlich in Nürnberg, wo er in 139 Einsätzen elf Tore erzielen konnte. Zuletzt war der gebürtige Bludenzer auch als möglicher Neuzugang beim SCR Altach im Gespräch.