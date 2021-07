Zwei neue Offensivkräfte für Hartberg, Admira-Talent nach Spanien

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Nemanja Belakovic

LA, 24, SRB | Spartaks Jurmala – > TSV Hartberg

Mit dem 24-jährigen Serbe Nemanja Belakovic holte der TSV Hartberg neue Offensivpower für die neue Saison. Der Linksaußen aus Kraljevo spielte zuletzt zwei Jahre beim lettischen Verein Spartaks Jurmala, wo er einer der Leistungsträger war. In 59 Spielen brachte es Belakovic auf 29 Tore und 12 Assists und war damit einer der Erfolgsgaranten für die „Afrika-Filiale“ Lettlands. Bei Spartaks Jurmala spielen elf Afrikaner – vor allem Nigerianer – und ebenso viele Letten. In Hartberg unterzeichnete Belakovic, der zuvor bei Cukaricki Belgrad nur Ersatzspieler war, einen Vertrag bis Sommer 2023.

Noel Niemann

LA, 21, GER | Arminia Bielefeld – > TSV Hartberg

Mit dem Deutschen Noel Niemann wechselt auch noch ein zweiter Linksaußen nach Hartberg. Die Leihgabe von Arminia Bielefeld kann allerdings auch im Sturmzentrum und als Rechtsaußen aufgeboten werden. Niemann, der aus dem Nachwuchs des TSV 1860 München stammt, war bereits im vergangenen Halbjahr an den deutschen Drittligisten Türkgücü München verliehen, wo er recht ansprechende Leistungen ablieferte. Nun soll er in Hartberg den nächsten Schritt – speziell in einer ersten Liga – tun. Sein Vertrag in Bielefeld läuft noch bis 2024, Hartberg besitzt keine Kaufoption.

Edrisa Lubega

ST, 23, UGA | Paide Linnameeskond – > Estrela Amadora

Vor 4 ½ Jahren war Edrisa Lubega der erst zweite ugandische Fußballer nach Ibrahim Sekagya, der nach Österreich wechselte – damals zum FAC. Später kickte der schnelle Angreifer auch noch für die SV Ried, ehe seine Wanderjahre begannen. Vor 1 ½ Jahren wechselte Lubega zum estnischen Klub Paide Linnameeskond und von dort leihweise nach Tschechien zu Pribram. Für Paide traf der 23-Jährige in 31 Spielen 23-mal und so wird sich Lubega zumindest in der kommenden Saison in der zweiten portugiesischen Liga versuchen. Estrela Amadora, Aufsteiger aus der dritten Liga und früher jahrelang Erstligist, holt Lubega leihweise für ein Jahr und besitzt zudem eine Kaufoption.

Aleksandar Cirkovic

LA, 19, AUT | Admira Wacker Mödling – > Gimnastic de Tarragona

Das Admira-Talent Aleksandar Cirkovic verlässt die Südstädter fix und wechselt für drei Jahre nach Spanien. Der 19-Jährige unterschrieb ablösefrei beim katalanischen Drittligisten Gimnastic de Tarragona. In der vergangenen Spielzeit war Cirkovic an den serbischen Erstligisten Mavca Sabac verliehen. Für die Admira absolvierte er nur drei Bundesligaspiele und dazu eine erfolgreiche Cup-Partie gegen Hertha Wels, bei der er zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Gimnastic spielte zuletzt eine passable Saison und hat für die neue Spielzeit einen Aufstieg in LaLiga2 im Visier.