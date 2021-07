12 Millionen Euro pro Saison: PSG holt Donnarumma ablösefrei

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Boris Prokopic

OM, 33, AUT | FC Vaduz – > SC Rheindorf Altach

Nach 2 ½ Jahren in Liechtenstein kehrt der Austro-Slowake Boris Prokopic in die heimische Bundesliga zurück und unterschreibt für ein Jahr bei seinem Ex-Klub Altach. Der 33-Jährige, der im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Knie- und Achillessehnenproblemen zu kämpfen hatte, spielte 69 Partien für den FC Vaduz, brachte es dabei aber nur auf drei Assists und traf kein einziges Mal. Zuvor hatte Prokopic in 123 Partien für Altach 16 Tore und 14 Assists beigesteuert.

Rui Patricio

TW, 33, POR | Wolverhampton Wanderers – > AS Roma

Der portugiesische Teamtorhüter Rui Patricio verlässt die Wolves nach drei Jahren und wechselt zur AS Roma. Die Römer zahlen für den besten Torhüter der EM 2016 immerhin 11,5 Millionen Euro Ablöse und statten ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus. Bei der englischen „Portugal-Filiale“ aus Wolverhampton war Rui Patricio zuletzt drei Jahre lang unumstrittener Stammkeeper. All seine vorangegangenen Profijahre verbrachte der 97-fache Teamkeeper bei Sporting Lissabon. José Mourinho holte Rui Patricio nun zu seinem neuen Klub, nachdem dieser gleich drei Torhüter am Stück verlor: Die Verträge der Routiniers Mirante und Farelli wurden nicht mehr verlängert, der Spanier Pau López wechselt leihweise nach Marseille.

Marko Bozic

OM, 23, AUT | SK Rapid II – > NK Radomlje

Der möglicherweise beste Techniker in der zweiten Mannschaft des SK Rapid wechselt in die höchste slowenische Spielklasse. Marko Bozic spielte mit einer kurzen Unterbrechung von fünf Monaten in Stadlau für zwölf Jahre im Nachwuchs der Hütteldorfer und war zuletzt eine Stammkraft bei Rapid II. Der 23-Jährige fiel dabei vor allem durch seine starke Technik auf und gilt als „Käfigkicker“. Für die Kampfmannschaft der Wiener reicht es dennoch nicht und mit 23 ist Bozic mittlerweile nicht mehr als Talent zu werten. Deshalb wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert und der offensive Mittelfeldspieler schließt sich ablösefrei dem NK Radomlje an, der in der vergangenen Saison als Zweitligameister in die slowenische Prva Liga aufstieg.

Gianluigi Donnarumma

TW, 22, ITA | AC Milan – > Paris Saint-Germain

Nur drei Tage nach dem Gewinn der Europameisterschaft und seiner Auszeichnung zum Spieler des Turniers ist der lange anhängige Transfer von Gianluigi Donnarumma zu PSG fixiert. Nach acht Jahren beim AC Milan wechselt der 196cm große Teamkeeper Italiens ablösefrei nach Paris und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Donnarumma, der im Alter von 16 Jahren für Milan debütierte und es insgesamt auf 251 Pflichtspiele für die Rossoneri brachte, war zuletzt heiß umworben. Sein Starmanager Mino Raiola spielte sämtliche Topklubs der Fußballwelt gegeneinander aus, um seinem Schützling den besten Vertrag auszuhandeln. Damit blieben Klubs wie Chelsea, Juventus, Real Madrid und Manchester United auf der Strecke. Bei PSG soll Donnarumma nun ohne Prämien 12 Millionen Euro pro Saison verdienen.