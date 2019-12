Abseits von Haaland, Zlatan und Co.: Diese Spieler wechseln morgen

Ibrahimovic zu Milan, Haaland nach Dortmund, Minamino nach Liverpool, Gregoritsch nach Gelsenkirchen – einige Übertritte für den morgigen 1.Jänner stehen bereits fest. Einige andere...

Ibrahimovic zu Milan, Haaland nach Dortmund, Minamino nach Liverpool, Gregoritsch nach Gelsenkirchen – einige Übertritte für den morgigen 1.Jänner stehen bereits fest. Einige andere internationale Transfers, die im Jänner über die Bühne gehen werden, fielen durch die oben genannten Top-Transfers unter den Radar. Wir fassen zusammen, wer sich außerdem bereits früh im neuen Jahr verstärkte.

Exequiel Palacios – > Bayer Leverkusen

Mit River Plate gewann er die Copa Libertadores, im argentinischen Nationalteam lief er bereits viermal auf und nach 79 Spielen für den Traditionsklub aus Buenos Aires wechselt Exequiel Palacios nun zur „Werkself“. Der 21-Jährige ist ein klassischer Box-to-Box-Midfielder, ein perfekter Balleroberer und gibt dem Spiel seiner Teams enorm viel Tiefe und Dynamik in der Zentrale. Leverkusen lässt sich die Dienste Palacios‘ knapp 20 Millionen kosten, wobei der Transfer mit Nebengeräuschen noch deutlich teurer sein dürfte. Palacios, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, dürfte damit der drittteuerste Leverkusen-Einkauf nach Demirbay und Alario sein.

Joao Pedro – > FC Watford

Einen kuriosen Transfer gibt es aus der englischen Premier League zu vermelden. Der FC Watford verpflichtete den heute 18-jährigen brasilianischen Angreifer Joao Pedro von Fluminense bereits im Oktober 2018 (!), also kurz nach seinem 17.Geburtstag. Damals bezahlten die Hornets nur etwa vier Millionen Euro für den Stürmer, dessen Transferrechte man sich sicherte, der aber dennoch auf dem Markt blieb. Hätte bis heute ein anderer Klub Joao Pedro verpflichtet, wäre eine Strafzahlung von 20 Millionen Euro an Watford fällig geworden. Dies war jedoch nicht der Fall und so schließt sich der Brasilianer nun dem FC Watford an, der insgesamt bis zu sechs Millionen mehr an Boni bezahlen könnte. Für Fluminense erzielte Joao Pedro sieben Tore und zwei Assists in 28 Partien.

Strahinja Pavlovic – > AS Monaco

Serbien hat ein neues Supertalent für die Innenverteidigung: Strahinja Pavlovic ist erst 18 Jahre alt, dennoch bereits extrem bullig, 194cm groß und war zuletzt unumstrittener Stammspieler bei Partizan Belgrad. Das wird der Abwehrspieler auch im Frühjahr noch bleiben, denn nach seinem Wechsel zum AS Monaco verliehen die Monegassen Pavlovic postwendend für ein halbes Jahr an Partizan zurück. Der Siebte der Ligue 1 ließ sich Pavlovic‘ stolze zehn Millionen Euro kosten, wobei die Ablösesumme inklusive Boni noch auf 13 Millionen steigen könnte.

Mario Mandzukic – > Al-Duhail

33-jährig verschlägt es Mario Mandzukic in die Wüste: Nachdem der kroatische Top-Stürmer vor allem bei Juventus, Bayern, Wolfsburg und Atlético Madrid eine Top-Karriere hinlegte und 33 Tore in 89 Länderspielen für Kroatien erzielte, wechselt er nun zu Al-Duhail nach Katar. Beim Tabellenführer der Qatar Stars League spielt mit Mehdi Benatia ein ehemaliger Teamkollege Mandzukic‘. Der Klub verpflichtete außerdem den Ghanaer Evans Mensah von HJK Helsinki, der vor etwa zwei Jahren ein Probetraining beim SK Rapid absolvierte.

Hany Mukhtar – > Nashville SC

Wer erinnert sich noch an Hany Mukhtar? Der Deutsche mit sudanesischen Wurzeln kickte 2015/16 bei Red Bull Salzburg, hinterließ aber mit einem Tor und zwei Assists aus 15 Spielen keinen bleibenden Eindruck bei den Bullen. Später lief es für das einstige Benfica-Supertalent besser und er avancierte in den letzten 3 ½ Jahren zum Leistungsträger beim dänischen Klub Bröndby. Mukhtar wechselt nun um etwa 2,7 Millionen Euro in die zweite amerikanische Leistungsklasse nach Nashville. Die mit Legionären gespickte No-Name-Truppe aus Tennessee ist derzeit das drittbeste der 36 USL-Teams.