Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Aleksandar Cirkovic

LA, 23, SRB | TSC Backa Topola – > Ferencvaros Budapest

Der serbische Linksaußen Aleksandar Cirkovic wuchs in Österreich auf und durchlief den Nachwuchs der Admira, wo er dann auch vier Spiele für die Kampfmannschaft bestritt, ehe er zunächst ins serbische Macva wechselte. Danach spielte der Offensivspieler in Spanien für Gimnàstic Tarragona, für den serbischen Klub Vozdovac und in Russland für Krylia Sovetov Samara. Zuletzt spielte Cirkovic erfolgreich beim TSC Backa Topola, wo er auch mit vier Assists in der Conference-League-Ligaphase auf sich aufmerksam machte. Insgesamt kam er für den serbischen Klub auf 21 Tore und neun Assists in 68 Pflichtspielen. Nun wurde der ungarische Meister Ferencvaros aktiv und bezahlte zwei Millionen Euro Ablöse für Cirkovic, der in der Hauptstadt einen Vertrag bis Ende 2027 unterschrieb. Die Admira ist ein Nutznießer dieses Transfers: Die Südstädter erhalten kolportierte 60.000 Euro FIFA-Solidaritätsbeitrag.

Juma Bah

IV, 18, SLE | Real Valladolid – > Manchester City – > RC Lens

Der Innenverteidiger Juma Bah hat sich aus seinem Vertrag bei Real Valladolid herausgestreikt. Der 195cm-Mann aus Sierra Leone spielte beim spanischen Erstligisten bereits regelmäßig, kassierte aber monatlich nur etwa 2.500 Euro und galt damit als der Spieler in LaLiga, der am wenigsten verdiente. Damit dürfte nun aber Schluss sein: Manchester City holte den 18-Jährigen um sechs Millionen Euro und stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag aus. Zuvor hatte auch schon Inter Mailand Interesse an Bah bekundet. Der englische Meister verlieh Bah aber postwendend an den RC Lens nach Frankreich, wo er zum Innenverteidigerkollegen von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso werden könnte.

Kyogo Furuhashi

ST, 30, JPN | Celtic Glasgow – > Stade Rennes

Vor 3 ½ Jahren holte Celtic den japanischen Angreifer Kyogo Furuhashi um etwa 5,4 Millionen Euro von Vissel Kobe. Der wendige Mittelstürmer schrieb in den Folgejahren in Schottland eine wahre Erfolgsgeschichte, erzielte in 165 Spielen 85 Tore, wurde 2023 Torschützenkönig und Spieler der Saison, feierte mit Celtic drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Nun zieht Furuhashi nach Frankreich weiter und unterschreibt für 2 ½ Jahre bei Stade Rennes, das zwölf Millionen Euro nach Glasgow überwies. Zuletzt waren auch Tottenham und Atlanta United an einer Verpflichtung interessiert.

Jota

LA, 25, POR | Stade Rennes – > Celtic Glasgow

Im Gegenzug holt Celtic einen alten Bekannten nach Hause: Der Portugiese Jota verbrachte die Saisonen 2021/22 und 2022/23 in Glasgow, nachdem Celtic ihn um stolze 16 Millionen Euro von Benfica verpflichtete und nach nur einem Jahr um 29 Millionen an den saudischen Klub Al-Ittihad weiterverkaufte. Im vergangenen Sommer holte Stade Rennes den Portugiesen um acht Millionen, aber Jota wusste mit nur einem Tor und einem Assist in zehn Partien nicht zu überzeugen. Celtic holt den 25-Jährigen nun um zehn Millionen Euro zurück nach Glasgow und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2030 aus. Die „Furuhashi-Jota-Rochade“ ist damit beinahe ein Nullsummenspiel für die beiden Klubs.