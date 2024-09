Adrian Grbic bleibt in Luzern, neuer Klub für Ex-Rapid-Target Arnstad

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Robin Gosens

LM, 30, GER | Union Berlin – > AC Fiorentina

Der 20-fache deutsche Nationalspieler Robin Gosens verlässt Berlin nach nur einer Saison und wechselt zurück nach Italien. Die Fiorentina sichert sich die Dienste des linken Flügelverteidigers vorerst leihweise, hat aber im Sommer 2025 eine Kaufpflicht auf den Deutsch-Niederländer. Gosens Stern ging bei Atalanta Bergamo und bei der Europameisterschaft 2021 auf, aber sein Wechsel zu Inter Mailand brachte seine Karriere etwas ins Stocken. Im vergangenen Sommer wechselte er um 13 Millionen Euro zu Union Berlin, wo er auf 39 Einsätze, sieben Tore und vier Assists kam. Gestern gab er sein Debüt für die Fiorentina und erzielte beim 2:2 gegen Monza prompt seinen ersten Treffer für die Violetten.

Adrian Grbic

ST, 28, AUT | FC Lorient – > FC Luzern

Bereits im vergangenen Halbjahr war Adrian Grbic an den FC Luzern verliehen gewesen. Der neunfache ÖFB-Teamspieler gehörte bis zuletzt dem FC Lorient, der in der vergangenen Saison in die französische Ligue 2 absteigen musste. Für Grbic gab es zuletzt mehrere Interessenten, auch aus Österreich, aber der 28-jährige Stürmer entschied sich nun für einen fixen Wechsel nach Luzern, das ihn mit einem Vertrag bis 2027 ausstattete. Der Linksfuß hatte im letzten halben Jahr in 14 Spielen für die Luzerner vier Tore und zwei Assists beigesteuert.

Kristian Arnstad

ZM, 20, NOR | RSC Anderlecht – > Aarhus GF

Vor etwa einer Woche wurde der Norweger Kristian Arnstad als möglicher Neuzugang beim SK Rapid gehandelt. Der Anderlecht-Youngster, der sein Profidebüt für die Belgier bereits kurz nach seinem 17. Geburtstag gab, wechselt nach Dänemark zu Aarhus GF, das 2,1 Millionen Euro Ablöse bezahlte, um Arnstad bis 2029 zu binden. Der norwegische U21-Teamspieler, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, soll kurz vor einem Wechsel zu Rapid gestanden sein, allerdings erwies sich das Interesse der Hütteldorfer eher als gestreutes Gerücht durch das Management des Spielers. Rapid verpflichtete stattdessen seinen Landsmann Tobias Børkeeiet.

Tiemoué Bakayoko

DM, 30, FRA/CIV | FC Lorient – > PAOK Saloniki

Mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler Tiemoué Bakayoko verpflichtete PAOK Saloniki einen Spieler, der zum harten Konkurrenten für ÖFB-Legionär Stefan Schwab werden könnte. Der 30-Jährige stieg zuletzt mit dem FC Lorient ab und konnte den französischen Klub somit günstig verlassen. Vor seiner Zeit in Lorient kickte Bakayoko für Milan, Napoli, Monaco und Chelsea. Die „Blues“ hatten im Sommer 2017 stolze 45 Millionen Euro Ablöse an den AS Monaco überwiesen. Für den Premier-League-Klub kam Bakayoko allerdings nur auf 43 Einsätze.