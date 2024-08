Affengruber wechselt nach Spanien, Juventus sichert sich Koopmeiners

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Teun Koopmeiners

OM, 26, NED | Atalanta Bergamo – > Juventus Turin

Nach drei Jahren bei Atalanta Bergamo wechselt der niederländische Mittelfeldspieler Teun Koopmeiners ligaintern zu Juventus Turin und wird zu einem der Königstransfers im von Thiago Motta trainierten Team. Juventus hatte zuvor bereits Spieler wie Francisco Conceicao, Nico González, Khéphren Thuram und Douglas Luiz verpflichtet. Koopmeiners kommt nun um fast 55 Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Für Atalanta hatte der Niederländer in 129 Spielen 29 Tore und 15 Assists beigesteuert und seine erfolgreiche Zeit in der vergangenen Saison mit dem Sieg in der UEFA Europa League gekrönt.

Tarik Muharemovic

IV, 21, BIH | Juve Next Gen – > US Sassuolo

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der mittlerweile zweifache bosnische Nationalspieler Tarik Muharemovic in Kärnten. Im Nachwuchs spielte er für Austria Klagenfurt, später übersiedelte er nach Wolfsberg und bestritt für den WAC in jungen Jahren fünf Bundesligapartien, ehe er im Sommer 2021 ablösefrei zu Juventus wechselte. Der umsichtige Innenverteidiger spielte bei Juve in der U19, sowie 58-mal für die zweite Mannschaft. Nun zieht Muharemovic weiter nach Sassuolo, das momentan nur in der Serie B spielt und den Aufstieg als klares Ziel verfolgt. Der Klub sicherte sich die Dienste des Abwehrspielers leihweise, besitzt aber auch eine Kaufpflicht mit Bedingungen.

Youssoufa Moukoko

ST, 19, GER | Borussia Dortmund – > OGC Nizza

Der 19-jährige Youssoufa Moukoko ist der jüngste je eingesetzte Bundesligaspieler und zudem der jüngste Debütant in der UEFA Champions League. Bei seinen ersten Spielen auf Profilevel war er gerade wenige Tage lang 16 Jahre alt. Für Borussia Dortmund kam er insgesamt in 99 Pflichtspielen auf 18 Tore und acht Assists. Dennoch war der Stürmer mit seiner Situation beim BVB nicht zufrieden und strebte bereits länger einen Wechsel an. Für Moukoko geht es nun zumindest eine Saison in Frankreich weiter: Nizza sicherte sich die Dienste des kamerunisch-stämmigen Deutschen und zudem eine Kaufoption. Dortmund hatte zuvor mit Maximilian Beier und Serhou Guirassy zwei neue Stürmer verpflichtet, wodurch Moukoko recht weit von einem fixen Stammplatz entfernt war.

David Affengruber

IV, 23, AUT | SK Sturm Graz – > Elche CF

Nach dem Double-Gewinn mit Sturm Graz entschloss sich der beinharte Innenverteidiger David Affengruber den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen und den Vertrag in Graz nicht zu verlängern. Obwohl er mehrfach mit deutschen Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde, kam es lange zu keinem Transfer und es wirkte so, als hätte sich der 23-jährige Abwehrmann ein wenig „verkalkuliert“. Nun wechselt Affengruber für zwei Jahre in die zweite spanische Liga zu Elche, das heuer den Aufstieg in LaLiga schaffen möchte, allerdings mit zwei Niederlagen in die neue Saison startete. Sein Abwehrkollege wird mit Mario Gaspar ein dreifacher spanischer Nationalspieler und einstiger Europa-League-Sieger sein.