Alderweireld wechselt nach Katar, Tottenham sichert sich spanisches Top-Talent

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Eduardo Quaresma

IV, 19, POR | Sporting CP – > CD Tondela

Letztes Jahr stellten wir im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003 weltweit den portugiesischen Innenverteidiger Eduardo Quaresma vor. Beim portugiesischen Meister Sporting kam das Top-Talent bisher zu zwölf Pflichtspieleinsätzen, durch die große Konkurrenz war aber in der Meistersaison nicht mehr drin, weshalb sich Sporting nun zu einer Leihe entschied. Der aufbaustarke 19-Jährige wechselt für eine Saison zum CD Tondela, wo er Spielpraxis sammeln soll und fix in der Innenverteidigung eingeplant sein dürfte. Es zahlt sich definitiv aus, Quaresmas Weg weiter genau zu verfolgen. Sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2025 und es ist zu erwarten, dass hier ein portugiesischer Nationalspieler mit großem Potential heranreift.

Toby Alderweireld

IV, 32, BEL | Tottenham Hotspur – > Al-Duhail SC

Ein anderer Innenverteidiger, dessen Karriere sich bereits langsam ihrem Ende zuneigt, verlässt Tottenham Hotspur nach sechs Saisonen und wechselt nach Katar. Der 113-fache belgische Teamspieler Toby Alderweireld unterschrieb für drei Jahre beim Al-Duhail SC und kostet den Wüstenklub 13 Millionen Euro Ablöse. Bei Alderweireld stand auch eine Heimkehr nach Brügge oder ein Wechsel zur PSV Eindhoven im Raum, er entschied sich aber für das finanziell lukrativere Angebot. Er ist in Katar damit direkter Ersatzmann für den Franzosen Medhi Benatia, der ablösefrei in die Türkei zu Karagümrük wechselt.

Stevan Jovetic

ST, 31, MNE | AS Monaco – > Hertha BSC

Nach dem Abgang von Jhon Cordoba verstärkt die Hertha ihren Angriff mit dem 31-jährigen Montenegriner Stevan Jovetic, der ablösefrei aus Monaco kommt. Jovetic unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Im Laufe seiner Karriere generierte der 55-fache Nationalspieler und Teamkapitän Ablösesummen in Höhe von 60 Millionen Euro und spielte unter anderem für Manchester City, Inter Mailand und den FC Sevilla. Seine persönlich erfolgreichste Zeit durchlebte Jovetic allerdings bei der Fiorentina, wohin er direkt von seinem Stammklub Partizan wechselte. Der Montenegriner ist nach Suat Serdar und Kevin-Prince Boateng der dritte Neuzugang bei den Berlinern.

Bryan Gil

LA, 20, ESP | FC Sevilla – > Tottenham Hotspur

Tottenham sichert sich die Dienste des 20-jährigen spanischen Linksaußen Bryan Gil vom FC Sevilla. Die Spurs statteten Gil mit einem Vertrag bis 2026 aus, bezahlten 25 Millionen Euro an Sevilla und legten zudem noch Erik Lamela drauf, der für drei Jahre bei den Sevillanos unterschrieb. Der trickreiche Linksaußen war in der Vorsaison an Eibar verliehen, wo er eine starke Saison spielte und sich sogar einen Platz im spanischen Nationalteam sicherte, für das er bisher drei Partien absolvierte. Neben Tottenham waren auch Arsenal, die beiden spanischen Topklubs Barcelona und Real Madrid, sowie Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung des Offensivspielers interessiert.