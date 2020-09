Altach holt Obasi, Bolingoli wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Michy...

Michy Batshuayi

ST, 26, BEL | FC Chelsea – > Crystal Palace

Das Frühjahr 2019 verbrachte der belgische Angreifer Michy Batshuayi bereits bei Crystal Palace. Damals erzielte der 30-fache Teamstürmer sechs Tore in 13 Partien. Die vergangene Saison verbrachte der kongolesisch-stämmige Batshuayi wieder bei Chelsea, allerdings mit mäßigem Erfolg. Der 26-Jährige kam über den Status des Ergänzungsspielers nie hinaus. Die Blues rüsteten nun groß auf und so ist erst recht kein Platz mehr für den Belgier. Batshuayi wechselt damit zum zweiten leihweise zu Crystal Palace und bleibt für ein Jahr – allerdings ohne fixe Kaufoption.

Chinedu Obasi

ST, 34, NIG | vereinslos – > SC Rheindorf Altach

Nach Sidney Sam holt der SCR Altach mit Chinedu Obasi den zweiten ehemaligen Topspieler aus der deutschen Bundesliga innerhalb von zwei Saisonen. Der 34-jährige Nigerianer war das ganze Jahr 2020 vereinslos, nachdem er zuvor in Schweden für AIK Solna und Elfsborg spielte. Bei AIK Solna lieferte er durchaus ansprechende Leistungen ab und erzielte in 44 Partien 18 Tore. Seine erfolgreichste Zeit durchlebte der Angreifer bei der TSG 1899 Hoffenheim, wo er in 102 Pflichtspielen 27 Tore erzielte und 17 weitere Treffer vorbereitete. Später floppte der Rechtsfuß allerdings beim FC Schalke 04, der seine letzte Station in Deutschland war. In Altach unterschrieb Obasi einen Einjahresvertrag.

Felipe Pires

LA, 25, BRA | TSG 1899 Hoffenheim – > Moreirense FC

Der Ex-Austrianer Felipe Pires verlässt die TSG 1899 Hoffenheim nun endgültig und wechselt nach Portugal. Zuletzt wurde der 25-jährige Linksaußen an Palmeiras, Fortaleza und nach Kroatien zu Rijeka verliehen – durchsetzen konnte er sich im Zuge seiner vielen Leihverträge nur bei der Austria, für die er in 95 Spielen 16 Tore und 19 Assists machte. Nun schließt sich der Brasilianer dem Moreirense FC an und unterschreibt in Portugal einen Dreijahresvertrag. Der Klub wurde in der vergangenen Saison guter Achter. In den meisten Saisonen spielt Moreirense in Portugal gegen den Abstieg bzw. war das Team phasenweise sogar eine „Fahrstuhlmannschaft“.

Boli Bolingoli

LV, 25, BEL | Celtic Glasgow – > Istanbul Basaksehir

Der Ex-Rapidler Boli Bolingoli wechselt zum türkischen Meister und damit in die UEFA Champions League. Bei Celtic Glasgow, das Bolingoli im Sommer 2019 um etwa drei Millionen Euro von Rapid holte, fiel er nach einem Corona-Skandal, für den Bolingoli verantwortlich war und wegen dem sogar die ersten beiden Ligaspiele von Celtic verschoben werden mussten, in Ungnade. Bolingoli hatte einen unerlaubten Kurzurlaub in Spanien gemacht und musste danach, wie die gesamte Celtic-Mannschaft, in Quarantäne, was die Vorbereitung des Klubs ad absurdum führte. Bolingoli hatte die Quarantäne-Regeln des Landes missachtet und niemandem von der Reise erzählt. Die Vereinsführung reagierte äußerst verärgert, suspendierte Bolingoli und betonte, dass er wohl auch in der Kabine nicht mehr willkommen sein würde. Der Transfer ist demnach keine große Überraschung. Der im Kongo geborene Linksverteidiger, der bei Celtic noch einen Vertrag bis 2023 hält, wechselt vorerst leihweise zu Istanbul Basaksehir, das fix für die Königsklasse qualifiziert ist. Die Türken halten zudem eine Kaufoption auf den Defensivmann, der wohl nicht mehr nach Glasgow zurückkehren wird.