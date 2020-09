Ancelottis große Einkaufstour: Everton rüstet das Mittelfeld auf

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Alan Lima Cariús...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Alan Lima Cariús

OM, 23, BRA | SKN St.Pölten – > Kasimpasa

Der St.Pöltner Offensivspieler Alan Lima Cariús wechselt ablösefrei in die Türkei. Der Brasilianer, der in Österreich zuvor bereits beim LASK und bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag stand, unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Süper-Lig-Klub Kasimpasa. In St.Pölten verbrachte Alan das letzte halbe Jahr, allerdings ohne den großen Durchbruch zu schaffen. In 15 Pflichtspielen brachte er es auf zwei Treffer und konnte somit nicht an seine guten Leistungen bei Blau-Weiß Linz anschließen, wo er in 28 Partien neun Tore und sechs Assists beisteuerte.

Orhan Ademi

ST, 28, SUI | Eintracht Braunschweig – > MSV Duisburg

Der nordmazedonisch-stämmige Schweizer Orhan Ademi spielte von 2008 bis 2012 für den SC Rheindorf Altach, wo er sich den Ruf eines Superjokers erarbeitete und in der Saison 2016/17 bei der SV Ried, wo er allerdings floppte. Nach seinem Ried-Engagement wechselte er zu den Würzburger Kickers, wo er 26 Tore in 75 Spielen erzielte und danach zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig zurückkehrte. Es war sein insgesamt dritter Anlauf bei den Braunschweigern, aber erneut konnte er sich nicht durchsetzen, weshalb er nun ligaintern wechselt. Der MSV Duisburg, in der vergangenen Saison nur Fünfter in der 3.Liga, sicherte sich die Dienste des Mittelstürmers bis 2022 und möchte mit Ademis Hilfe wieder in die zweite deutsche Bundesliga aufsteigen.

James Rodriguez

OM, 29, COL | Real Madrid – > FC Everton

Carlo Ancelotti holt seinen alten Schützling James Rodriguez nach Everton. Der einstige kolumbianische Shooting Star und 76-fache Nationalspieler verbrachte die vergangene Saison wieder bei Real Madrid, nachdem er zuvor zwei Jahre für den FC Bayern München auflief. In Madrid spielte der offensive Mittelfeldspieler aber nur eine untergeordnete Rolle und kam in der vergangenen Saison gerademal auf 14 Pflichtspieleinsätze bzw. 730 Einsatzminuten. Nun ist das leidige Thema Real Madrid für den Linksfuß endgültig abgeschlossen. Im Sommer 2014 hatte Real Madrid James um 75 Millionen Euro aus Monaco geholt, der erhoffte Durchbruch blieb aber aus. Der FC Everton soll Medienberichten zu Folge nun zwischen 25 und 30 Millionen Euro für den Kolumbianer bezahlen.

Abdoulaye Doucouré

ZM, 27, FRA | FC Watford – > FC Everton

Ebenfalls neu im Everton-Mittelfeld ist der französische Box-to-Box-Midfielder Abdoulaye Doucouré. Der malisch-stämmige Mittelfeldspieler kommt vom FC Watford und kostet die Toffees 28 Millionen Euro. Für den FC Watford bestritt der 27-Jährige 141 Pflichtspiele und steuerte 17 Tore und 12 Assists bei. In den letzten Jahren zog Doucouré das Interesse mehrerer Topklubs wie Chelsea, Tottenham, Manchester United und Paris St.Germain auf sich. Everton ist damit in der Zusammensetzung seines neuen Mittelfelds weit fortgeschritten und möchte in den nächsten Tagen auch noch den Transfer von Neapels Brasilianer Allan fixieren. Zudem steht eine mögliche Verpflichtung von Young-Boys-Bern-Goalgetter Jean-Pierre Nsame im Raum.