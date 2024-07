Antwerpen-Megatalent nach Monaco, Diaby wird Saudi-Legionär

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

George Ilenikhena

ST, 17, FRA/NIG | Royal Antwerpen – > AS Monaco

Erst vor wenigen Wochen stellten wir euch in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2006 den nigerianisch-stämmigen Franzosen George Ilenikhena vor, der sich zuletzt beim belgischen Klub Royal Antwerpen fernab der großen internationalen Bühne relativ stressfrei entwickeln konnte. Nun schlug mit der AS Monaco ein größerer Klub zu und bezahlt 17 Millionen Euro Ablöse an die Belgier, die den 17-Jährigen damit zum zweitteuersten Verkauf der Vereinsgeschichte nach Arthur Vermeeren, der vor einem halben Jahr um 18 Millionen zu Atlético Madrid wechselte, machten. Ilenikhena verlässt Antwerpen mit 14 Toren in 50 Pflichtspielen im Gepräck.

Moussa Diaby

RA, 25, FRA | Aston Villa – > Al-Ittihad

Der flinke, trickreiche Rechtsaußen Moussa Diaby verlässt Aston Villa nach nur einem Jahr und wechselt nach Saudi-Arabien. Diaby war im Sommer 2023 um 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Birmingham gewechselt, nachdem er für den späteren deutschen Meister in vier Jahren auf 49 Tore und 48 Assists in 172 Spielen kam. Bei Villa war sein individueller Erfolg mit zehn Toren und neun Assists in 54 Spielen ebenfalls nicht zu verachten, aber dennoch hätten sich die Villans wohl noch etwas mehr vom malisch-stämmigen Franzosen erwartet. Der saudische Klub Al-Ittihad bezahlt nun 60 Millionen Euro Ablöse und bindet Diaby bis Sommer 2029. Bei seinem neuen Verein wird der Offensivspieler unter anderem mit N’Golo Kanté, Jota und Karim Benzema zusammenspielen.

Morgan Guilavogui

RA, 26, FRA | RC Lens – > FC St. Pauli

Der FC St. Pauli verstärkt sich vor seiner Rückkehr in die Bundesliga mit Morgan Guilavogui, dem Bruder des langjährigen Deutschland-Legionärs Joshua Guilavogui. Der guineische Nationalspieler mit französischem Pass kommt leihweise aus Lens und St. Pauli hält eine Kaufoption auf den 26-jährigen Rechtsaußen. Noch vor einem Jahr spielte Guilavogui in Frankreich zweitklassig für den Paris FC und in seiner bisher einzigen Ligue-1-Saison kam er für Lens auf zwei Tore in 23 Spielen, war aber weitgehend nur Ersatzspieler. Bei St. Pauli ist er bereits der zweite „neue“ Rechtsaußen, nachdem die Hamburger den zuletzt von Crystal Palace ausgeliehenen Scott Banks fix verpflichteten.

Vaclav Cerny

RA, 26, CZE | VfL Wolfsburg – > Glasgow Rangers

Nachdem er beim VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison nur Ersatzmann war und in der Bundesliga nur auf etwa 1.000 Einsatzminuten und vier Treffer kam, wechselt der tschechische Nationalspieler Vaclav Cerny leihweise zu den Glasgow Rangers. Der 26-Jährige ist die zweite offensive Neuverpflichtung beim schottischen Vizemeister nach dem marokkanischen Mittelstürmer Hamza Igamane, der um 2,4 Millionen aus Rabat kam.