Anweisung vom Trainer? Skandal-Abbruch bei U18-Länderspiel

Vor wenigen Tagen sorgte der Abbruch im Finale des Lafarge-Turniers zwischen Frankreich und Polen für Schlagzeilen. Nun tauchte ein Video auf, das den französischen...

Vor wenigen Tagen sorgte der Abbruch im Finale des Lafarge-Turniers zwischen Frankreich und Polen für Schlagzeilen. Nun tauchte ein Video auf, das den französischen Trainer zeigt, wie er seinem Spieler unmittelbar vor einer Serie an Tätlichkeit Anweisungen gibt.

Das Endspiel des Lafarge-Turniers wurde nach 77 Minuten beim Stand von 3:2 für Polen abgebrochen. Die Franzosen kassierten innerhalb von 20 Minuten vier rote Karten, sodass der Schiedsrichter das Spiel abbrach.

Hier könnt ihr euch die Highlights der Partie ansehen:

Besonders der letzte Ausschluss hatte es in sich. Der 16-jährige Darnel Bile, der in der zweiten Mannschaft von Saint-Etienne unter Vertrag steht, beging gleich drei Tätlichkeiten bzw. Fouls, die sich einen Ausschluss verdient hätten. Zu sehen sind diese Szenen ab Minute 2:46 im obigen Video. Zunächst schlug er einem Kontrahenten absichtlich mit dem Ellbogen ins Gesicht, knapp 30 Sekunden später rutschte er mit beiden Beinen voraus in seinen Gegenspieler und gab diesem in weiterer Folge eine Kopfnuss.

Auf dem obigen Video ist allerdings nicht zu sehen, dass der Franzose knapp vor der ersten Tätlichkeit Anweisungen von seinem Trainer bekam, der allem Anschein nach einen Spielabbruch einer Niederlage vorzuziehen schien. Anders kann man es sich kaum erklären, dass ein Spieler unmittelbar nach einem Gespräch mit seinem Coach so eine Serie an Unsportlichkeiten begeht.

Hier sieht man wie sich der Trainer und der Spieler Sekunden vor der ersten Tätlichkeit absprechen. Was genau besprochen wurde, wird man wohl nie erfahren. Falls die für die Sanktionen Verantwortlichen jedoch der Meinung sind, dass diese Bilder für sich selbst sprechen, müssten für den beteiligten Spieler und Trainer lange Sperren folgen.