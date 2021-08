Arnautovic erhält endlich die Freigabe, Arsenal tätigt Monstertransfer

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Ben White

IV, 23, ENG | Brighton & Hove Albion – > Arsenal FC

Arsenal sichert sich die Dienste des Brighton-Leistungsträgers Ben White und beschert dem kleinen Premier-League-Klub damit einen beeindruckenden Rekordtransfer. White, ein aufbaustarker Innenverteidiger, der bereits zwei Länderspiele für die Three Lions bestritt, unterschrieb bei den Gunners bis 2026 und kostete Arsenal fast 60 Millionen Euro Ablöse. Der bisherige Rekordverkauf von Brighton war der Franko-Belgier Anthony Knockaert, der letztes Jahr um knapp 12 Millionen Euro nach Fulham wechselte. Brighton hatte vor wenigen Wochen mit den 23 Millionen Euro, die man für Salzburgs Enock Mwepu bezahlte, bereits für einen Rekordeinkauf gesorgt. Am 189cm großen Ben White waren zuletzt auch andere Klubs, wie etwa Everton, die AS Roma, Dortmund oder Manchester United dran.

Roman Yaremchuk

ST, 25, UKR | KAA Gent – > Benfica Lissabon

Der ukrainische Teamspieler Roman Yaremchuk verlässt Gent nach vier Jahren und schließt sich für fünf Jahre Benfica Lissabon an. Die Portugiesen bezahlten 17 Millionen Euro Ablöse für den 29-fachen Nationalspieler und setzten sich damit gegen andere Interessenten, wie etwa Wolfsburg, Arsenal und den AC Milan durch. Für Gent hatte der 191cm große Mittelstürmer in 152 Spielen 61 Tore und 18 Assists erzielt. Nach Jonathan David, der letztes Jahr um 27 Millionen nach Lille wechselte, ist Yaremchuk der zweitteuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte von Gent.

Dario Sarmiento

RA, 18, ARG | Manchester City – > FC Girona

Im Rahmen unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt stellten wir euch letztes Jahr den argentinischen Rechtsaußen Dario Sarmiento vor. Damals kickte der Nachwuchsteamspieler noch für die Estudiantes de la Plata und Anfang Juli wechselte er um fünf Millionen Euro zu Manchester City, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieb. Nun wird Sarmiento direkt nach Spanien weiterverliehen, wo er beim Partnerklub Girona unterkommt und ein Jahr leihweise in der zweiten spanischen Liga kicken wird.

Marko Arnautovic

ST/OM, 32, AUT | Shanghai Port – > FC Bologna

Nach einem langen Hickhack und endlos scheinendem Warten auf eine Freigabe ist der Transfer von Marko Arnautovic zum FC Bologna nun endlich unter Dach und Fach. Nach zwei Jahren in China wechselt der 91-fache ÖFB-Teamspieler nach Italien, unterzeichnete einen Vertrag bis 2023 und kostet seinen Ex-Klub aus Shanghai drei Millionen Euro Ablöse. In Shanghai hatte Arnautovic in 39 Spielen 20 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Titel holte der Offensivspieler aber auch in China nicht. Bei Bologna wird Arnautovic von der serbischen Fußballerlegende Sinisa Mihajlovic trainiert werden, was dem 32-Jährigen natürlich durchaus entgegenkommen könnte. Mit dem Gambier Musa Barrow holte Bologna zuvor bereits einen anderen hochkarätigen Stürmer. Für Arnautovic ist es nach seinem Leihjahr bei Inter Mailand, in dem er es unter José Mourinho nur auf drei Einsätze brachte, aber Champions League, Meisterschaft und Cup gewann, das zweite Italien-Engagement. Zuletzt war der exzentrische Techniker auch mit Transfers in die Türkei, nach Russland oder zu seinem Ex-Klub West Ham United in Verbindung gebracht worden.