AS Roma holt Belotti, Schalke-Talent wechselt nach Mailand

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Malick Thiaw

IV, 21, GER | FC Schalke 04 – > AC Milan

Das deutsche Defensivtalent Malick Thiaw verlässt Schalke 04 nach 61 Pflichtspielen und unterschreibt für fünf Jahre beim AC Milan. Der 194cm große Innenverteidiger wechselte vor sieben Jahren in die Schalke-Jugend und konnte sich vor zwei Jahren in die Kampfmannschaft hocharbeiten. Der aktuelle deutsche U21-Nationalspieler, der auch einen finnischen Pass besitzt, kostet die Rossoneri fünf Millionen Euro Ablöse. Zuletzt waren mehrere Serie-A-Klubs, aber auch Premier-League-Starter wie Everton oder West Ham am 21-Jährigen interessiert.

Alexander Sörloth

ST, 26, NOR | RB Leipzig – > Real Sociedad

Nachdem Real Sociedad seinen schwedischen Top-Stürmer Alexander Isak um 70 Millionen Euro an Newcastle verkaufte, wird die Leihe mit Alexander Sörloth ein weiteres Mal aufgewärmt. Der 42-fache norwegische Teamstürmer Alexander Sörloth wechselt für ein weiteres Jahr ins Baskenland, Real Sociedad bezahlt nur 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, besitzt aber keine Kaufoption. Sörloth hatte bereits in der vergangenen Saison leihweise in San Sebastián angedockt, erzielte in 44 Pflichtspielen acht Tore. Der Vertrag des 195cm großen Stürmers und Sturmpartners von Erling Haaland im norwegischen Team läuft in Leipzig noch bis 2025. Zu Saisonbeginn kam er zu einem Pflichtspieleinsatz für RB, das dann aber einer neuerlichen Leihe zustimmte.

Milan Pavkov

ST, 28, SRB | Roter Stern Belgrad – > Al-Fejha

Ein Eigentor des serbischen Angreifers Milan Pavkov in der Schlussminute sorgte dafür, dass Roter Stern Belgrad die Champions-League-Teilnahme verpasste. Wenige Tage nach diesem Malheur wechselt der 28-Jährige nun nach Saudi-Arabien. Der Al-Fejha FC bezahlt eine Million Euro Ablöse für den Brecherstürmer, der in der laufenden Saison bereits sechs Tore in sieben Spielen für Roter Stern erzielte. Al-Fejha wird vom serbischen Trainer Vuk Rasovic trainiert, was ein Mitgrund für die Entscheidung Pavkovs gewesen sein dürfte.

Andrea Belotti

ST, 28, ITA | FC Turin – > AS Roma

Nach sieben Jahren und 113 Toren in 251 Spielen in Turin wechselt der italienische Teamstürmer Andrea Belotti die Farben. Der bullige Mittelstürmer wechselt vorerst für eine Saison zur AS Roma, wobei der Verein eine Option auf zwei weitere Jahre besitzt. Belotti schließt sich den Giallorossi ablösefrei an. Die Römer erweisen sich in der bisherigen Transferperiode trotz des letztjährigen Gewinns der UEFA Europa Conference League als Sparmeister. Nur für den türkischen Rechtsverteidiger Zeki Celik von Lille bezahlte man sieben Millionen Euro Ablöse. Zusätzlich kamen Svilar, Matic, Dybala und jetzt Belotti ablösefrei, sowie Wijnaldum leihweise. Demgegenüber nahm die Roma bereits knapp 50 Millionen Euro mit Spielerverkäufen ein.