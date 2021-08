AS Roma holt Tammy Abraham, Joao Victor geht in die Emirate

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Thomas Mayer

RA, 25, AUT | Hull City – > SKU Amstetten

Der SKU Amstetten, aktuell Zweiter in der 2.Liga, vollzieht praktisch seinen „Königstransfer“. Nach knapp einem Jahr in England wechselt der einstige Zweitliga-Topspieler Thomas Mayer zu den Amstettnern. Mayer war im vergangenen September von Austria Lustenau ablösefrei zu Hull City gewechselt. Mehr als ein spannender „Ausflug“ zu den Tigers war es aber nicht: Mayer absolvierte 14 Spiele, steuerte einen Assist bei, spielte unter anderem im EFL Cup attraktive Auswärtspartien gegen Leeds und West Ham – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ab sofort geht es für Mayer aber wieder gegen Kapfenberg und Horn.

David Peham

ST, 29, AUT | SKU Amstetten – > GAK

Der Grund warum der SKU Amstetten mit der Verpflichtung von Thomas Mayer reagieren musste, ist der Abgang eines der größten Leistungsträger. David Peham erzielte in den letzten sechs Jahren 57 Tore und 10 Assists in 104 Spielen für die Amstettner, explodierte speziell nach dem Aufstieg in die 2. Liga vor drei Jahren enorm. Der Kapitän des SKU unterschrieb nun gleich für drei Jahre beim GAK, der über kurz oder lang in die Bundesliga zurück will. In den letzten Jahren hatten sich auch Blau-Weiß Linz und die SV Ried um eine Verpflichtung Pehams bemüht.

Tammy Abraham

ST, 23, ENG | Chelsea FC – > AS Roma

Mit der Verpflichtung von Inter-Torjäger Romelu Lukaku wurde die Luft für den 23-jährigen Tammy Abraham beim Chelsea FC dünner. Der Eigenbauspieler der Blues, der in der Vergangenheit dreimal an Bristol, Swansea und Aston Villa verliehen war, verlässt Chelsea damit nach 17 Jahren fix. Nachdem er schon in der Vorsaison nur auf sechs Premier-League-Tore kam, wechselt Abraham nun für fünf Jahre zur AS Roma. Die Römer überwiesen 40 Millionen Euro Ablöse nach London und setzten sich damit im Wettbieten gegen Atalanta Bergamo, Aston Villa, Arsenal, West Ham und Borussia Dortmund durch. Abraham ist nach Eldor Shomurodov der zweite neue Stürmer bei der Roma. Kurz zuvor war Edin Dzeko von den Römern zu Inter Mailand gewechselt.

Joao Victor

LA, 27, BRA | VfL Wolfsburg – > Al-Jazira Abu Dhabi

Der einstige Kapfenberg- und LASK-Kicker Joao Victor wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nachdem er zuletzt zwei Jahre, teils erfolgreich, teils durchwachsen für den VfL Wolfsburg spielte, schließt sich der 27-Jährige nun Al-Jazira Abu Dhabi an. Der beidbeinige Linksaußen bestritt 68 Spiele für die Wolfsburger und erzielte dabei neun Tore und acht Assists. Zuletzt wollten auch Schalke 04 und Mainz, sowie der brasilianische Traditionsklub Flamengo Rio den Offensivspieler verpflichten. Al-Jazira wird vom Niederländer Marcel Keizer betreut und hat keine nennenswerten Stars oder Altstars im Kader.