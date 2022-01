Aston Villa rüstet weiter auf, Diego Godín wechselt nach Brasilien

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Cédric Bakambu

ST, 30, FRA | Beijing Guoan – > Olympique Marseille

Der kongolesisch-stämmige Franzose Cédric Bakambu verlässt China nach vier Jahren und wechselt ablösefrei zu Olympique Marseille, wo der Angreifer einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieb. Bakambus Transfer von Villarreal zu Beijing Guoan im Jänner 2018 sorgte weltweit für Schlagzeilen: Die Chinesen hatten inklusive der chinesischen Transfersteuer knapp 70 Millionen Euro für den heute 30-Jährigen bezahlt. Bakambu selbst soll in seinen vier Saisonen im Reich der Mitte selbst noch einmal so viel verdient haben. 18 Millionen Euro soll das Jahressalär des 38-fachen kongolesischen Nationalspielers betragen haben. Für Beijing Guoan erzielte er in 87 Spielen 58 Tore und 21 Assists. Somit kostete praktisch jeder Scorerpunkt um die zwei Millionen Euro…

Lucas Digne

LV, 28, FRA | FC Everton – > Aston Villa

Nach der überraschenden Verpflichtung von Philippe Coutinho rüstet Aston Villa weiter auf. Der einstige PSG- und Barcelona-Verteidiger Lucas Digne kommt von Everton und kostet die Villans 30 Millionen Euro Ablöse. Der 43-fache französische Nationalspieler bestritt in seinen 3 ½ Jahren bei den Toffees 127 Spiele, erzielte sechs Tore und bereitete 20 weitere vor. Zuletzt hatte auch Newcastle United Interesse am Linksverteidiger bekundet. Chelsea und Napoli sollen einer Verpflichtung ebenfalls nicht abgeneigt gewesen sein.

Chris Wood

ST, 30, NZL | Burnley FC – > Newcastle United

Kurioser Transfer im englischen Tabellenkeller: Der 191cm große, neuseeländische Stürmer Chris Wood wechselt von Burnley zu Newcastle und damit von einem abstiegsgefährdeten Klub zum anderen. Um den 30-Jährigen vom direkten Konkurrenten loseisen zu können, stellte Newcastle ein Angebot, das Burnley nicht ablehnen konnte und machte die sehr hoch angesetzte Ausstiegsklausel für Wood geltend. 30 Millionen Euro Ablöse wandern zum Achtzehnten der Premier League. Eine Summe, die unter sämtlichen Beobachtern Kopfschütteln auslöste. Wood war in den vorherigen Saisonen zwar stets ein verlässlicher Torjäger für Burnley, erzielte in der laufenden Saison aber nur drei Tore in 21 Pflichtspielen.

Diego Godín

IV, 35, URU | Cagliari Calcio – > Atlético Mineiro

Nach fast 15 Jahren in Europa kehrt die uruguayische Fußballlegende Diego Godín nach Südamerika zurück. Der Kapitän der Nationalmannschaft und 153-fache Teamspieler wechselt allerdings nicht in seine Heimat, sondern nach Brasilien und unterschreibt bis zum Jahresende 2022 bei Atlético Mineiro. Im Vertrag steht zudem eine Klausel für die Verlängerung um eine weitere Saison. Godín, der seine größten Erfolge mit Atlético Madrid feierte, spielte zuletzt in der Serie A für Cagliari Calcio, wo er in der laufenden Saison aber nur die Hälfte der Spiele mitmachte. Beim brasilianischen Traditionsklub wird er unter anderem mit dem ebenfalls mittlerweile 35-jährigen Hulk zusammenspielen.