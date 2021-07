Atlético macht De Paul zum Udinese-Rekordtransfer, Frankfurt holt dänisches Talent

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Strahinja Kerkez

IV, 18, CYP/SRB | AEL Limassol – > LASK

Der LASK sichert sich die Dienste des talentierten serbischen Abwehrspielers Strahinja Kerkez. Der in Belgrad geborene Innenverteidiger zog im Alter von fünf Jahren nach Zypern, weil sein Vater Dusan Kerkez dort Fußballprofi war. Der 18-Jährige ist demnach auch zyprischer Staatsbürger und verbrachte seine letzten 13 Jahre in Limassol, wo er für AEL kickte. Im Frühjahr debütierte Kerkez für die zyprische U21-Nationalmannschaft. Der LASK bezahlte etwa 150.000 Euro Ablöse für das Verteidigertalent und verleiht den 186cm großen Youngster an seine zweite Mannschaft, den FC Juniors OÖ. In der zyprischen Liga brachte es Kerkez auf 12 Einsätze.

Jesper Lindström

OM, 21, DEN | Bröndby IF – > Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt sicherte sich die Dienste eines der spannendsten Talente Dänemarks. Der 21-jährige Spielmacher Jesper Lindström unterschreibt bis 2026 bei der Eintracht und ist mit sieben Millionen Euro Ablöse der zweitteuerste Verkauf in der Geschichte von Bröndby. Teurer war nur Daniel Agger, als er vor mittlerweile 16 Jahren um fast neun Millionen Euro nach Liverpool übersiedelte. Lindström ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der auch gerne als inverser Winger auf der linken Seite spielt und auch im Sturmzentrum aufgeboten werden kann. In 65 Spielen für seinen Heimatverein Bröndby erzielte er 15 Tore und 15 Assists. Im November 2020 debütierte er für die dänische Nationalelf, fuhr aber schlussendlich nicht zur EURO mit.

Rodrigo de Paul

ZM, 27, ARG | Udinese Calcio – > Atlético Madrid

Nach fünf Jahren in Udine kehrt Rodrigo de Paul nach Spanien zurück. Atlético Madrid stattet den 27-jährigen Argentinier mit einem Fünfjahresvertrag aus und macht ihn zum teuersten Verkauf in der Geschichte von Udinese Calcio. Mit 35 Millionen Euro Ablöse lässt De Paul die Transfers von Marcio Amoroso, Alex Meret und Alexis Sánchez um einige Millionen hinter sich. Der zentrale Mittelfeldspieler ist frischgebackener Copa-América-Sieger und bestritt bereits 28 Länderspiele für Argentinien. Für Udinese bestritt der vielseitige Argentinier 184 Spiele, in denen er 34 Tore und 36 Assists erzielte. Davor hatte De Paul 44-mal für den FC Valencia gespielt. Neben Atlético waren zuletzt auch Arsenal, Manchester United und Juventus Turin an einer Verpflichtung des 180cm großen Mannes aus Sarandí interessiert.

Tomás Vaclik

TW, 32, CZE | FC Sevilla – > Olympiakos

In der vergangenen Spielzeit verlor der tschechische Teamtorhüter Tomás Vaclik seinen Stammplatz beim FC Sevilla an den Marokkaner Yassine Bounou. Im Sommer machte Vaclik nun aber bei der EURO auf sich aufmerksam und war den Tschechen, für die er bisher 41-mal im Tor stand, ein sicherer Rückhalt. Um wieder an einen Stammplatz zu kommen, wechselt Vaclik nun ablösefrei zu Olympiakos Piräus und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt war der 32-Jährige auch mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht worden, wo er allerdings mit Alex Meret und David Ospina starke Konkurrenz um einen Platz im Tor gehabt hätte.