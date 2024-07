Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Kiernan Dewsbury-Hall

ZM, 25, ENG | Leicester City – > Chelsea FC

Der Chelsea FC zahlt rund 35 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler Kiernan Dewsbury-Hall, der von Leicester City nach London wechseln wird. Der 25-Jährige ist ein Wunschspieler von Trainer Enzo Maresca, der so wie sein Schützling von den Foxes zu Chelsea wechselt. Der Mittelfeldspieler war einer der besten Akteure in Leicesters Aufstiegssaison und einer der auffälligsten Spieler in der Championship. In der vergangenen Spielzeit stand er in 44 von 46 Liga-Spielen auf dem Platz und steuerte dabei starke 12 Tore und 14 Assists bei. Kiernan Dewsbury-Hall ist ein starker, kreativer Mittelfeldspieler, der ein perfektes Auge für den tödlichen Pass hat und den Ball auch selbst am Fuß vorantreiben kann.

Zeno Debast

IV, 20, BEL | RSC Anderlecht – > Sporting Lissabon

Dass Zeno Blast der belgischen Liga entwachsen ist und den Verein wechseln wird, war schon länger klar. Man wusste nur noch nicht wohin die Reise gehen wird, da mehrere Vereine, wie etwa die Frankfurter Eintracht Interesse am jungen Innenverteidiger haben. Letztendlich bekam Sporting den Zuschlag und bezahlte eine Ablöse von 15.5 Millionen Euro an den großgewachsenen Abwehrspieler, der aus der Anderlecht-Jugend stammt. Zeno Debast stand bei Belgiens Niederlage gegen die Slowakei bei der Europameisterschaft 2024 in der Startaufstellung und wurde beim 2:0-Sieg gegen Rumänien eingewechselt. In den letzten beiden Partien gegen die Ukraine und Frankreich saß er jedoch über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Bei Anderlecht spielte er in einer Dreierkette als rechter Innenverteidiger und es war auffällig, dass er auf der rechten Seite viel Druck nach vorne erzeugte. Er ist sowohl gegen als auch mit dem Ball sehr aktiv und verfügt über eine für einen Innenverteidiger exzellente Technik.

Sanoussy Ba

RV, 20, GER | RB Leipzig – > Eintracht Braunschweig

RB Leipzig trennt sich von seinem Talent Sanoussy Ba. Der Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison an den LASK verliehen, wo er sich jedoch auch nicht für wesentlich höhere Aufgaben empfehlen konnte. Der 20-Jährige kam auf 11 Bundesliga-Einsätze, wobei er nur ein Liga-Spiel über die vollen 90 Minuten bestritt. Oftmals saß er nur auf der Bank oder schaffte es nicht einmal in den Matchkader. Während er bei RB Leipzig im Nachwuchs auf der linken Seite agierte, ist er in Braunschweig auf dem rechten Flügel eingeplant.

Alexander Schmidt

ST, 26, AUT | FK Austria Wien – > FC Blau-Weiß Linz

Der 26-jährige Stürmer Alexander Schmidt verlässt nach einem gebrauchten Jahr die Wiener Austria und schließt sich dem FC Blau-Weiß Linz an. Der Mittelstürmer erzielte in 24 Pflichtspieleinsätzen drei Treffer für die Veilchen, wobei er selten von Beginn an sein Können zeigen durfte und meist nur als Joker in die Begegnungen kam. Berwerbsübergreifend stand er keine 600 Minuten auf dem Platz, sodass es durchaus erwartbar war, dass sich die Wege wieder trennen würden. Seine beste Zeit hatte er beim SKN St. Pölten, als er in 30 Bundesliga-Partien auf 13 Tore und drei Assists für die Niederösterreicher kam. Der FC Blau-Weiß Linz zahlt keine Ablöse und hofft auf ähnliche Leistungen des Angreifers.