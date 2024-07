Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Joao Palhinha

DM, 29, POR | Fulham FC – > FC Bayern München

Was bereits über die gesamte Europameisterschaft kolportiert wurde, ist nun endlich fix: Der FC Bayern München eist den Portugiesen Joao Palhinha vom Fulham FC los und lässt sich die Dienste des Cottagers-Schlüsselspielers stolze 51 Millionen Euro kosten. Der 31-fache Nationalspieler ist damit der fünftteuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Nur Michael Olise, der erst vor wenigen Tagen nach München kam, sowie De Ligt, Hernández und Rekordeinkauf Harry Kane waren teurer. Für Fulham spielte Palhinha zwei Jahre lang, nachdem er im Sommer 2022 um 22 Millionen von Sporting CP nach London wechselte. Für die Schwarz-Weißen erzielte der Sechser acht Tore in 79 Pflichtspielen. Bei den Bayern unterschrieb der 29-Jährige nun einen Vertrag bis 2028.

Jan-Niklas Beste

LA, 25, GER | 1. FC Heidenheim – > SL Benfica

In der vergangenen Saison war der linke Schienenspieler Jan-Niklas Beste der beste Mann des überraschend starken 1. FC Heidenheim und ein echter Garant für die tolle Saison des kleinen Klubs. In seiner ersten Bundesligasaison gelangen ihm im 31 Partien acht Tore und sagenhafte 13 Assists für die Heidenheimer. Nun zieht Beste weiter nach Portugal: Der SL Benfica bezahlte acht Millionen Euro Ablöse für den Mann mit dem markanten Bart. Anhang von Boni kann diese Summe noch um weitere zwei Millionen Euro anwachsen. In der portugiesischen Hauptstadt unterzeichnete der Deutsche einen Vertrag bis Sommer 2029.

Donny van de Beek

ZM, 27, NED | Manchester United – > FC Girona

Im letzten halben Jahr war der niederländische Teamspieler Donny van de Beek an Eintracht Frankfurt verliehen und kam aufgrund von Fersenproblemen nur auf acht Einsätze. Die Eintracht hielt eine Kaufoption auf den zentralen Mittelfeldspieler, ließ diese aber verstreichen. Nun schlug das spanische Überraschungsteam Girona zu und verpflichtete den Niederländer fest und bis Sommer 2028. Vorerst fließt nur eine kleine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro an Manchester United, aber mit Bonuszahlungen kann die Ablöse in den nächsten Jahren auf 10 bis 15 Millionen Euro anwachsen, was offensichtlich einer auflagenbedingten Trickserei geschuldet ist. Manchester United hatte vor vier Jahren 39 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen, um Van de Beek ins Old Trafford zu holen. Bei den Red Devils floppte der 27-Jährige allerdings.

Yordy Reyna

ST, 30, PER | Torpedo Moskau – > Rodina Moskau

Der einstige Salzburg- und zwischenzeitliche Grödig-Leihstürmer Yordy Reyna, mittlerweile 30 Jahre alt, wechselt innerhalb Russlands den Verein. Der peruanische Angreifer wird von Torpedo Moskau an den Zweitligisten Rodina Moskau verliehen. In Österreich hatte Reyna seine beste Zeit in Grödig, wo er in 26 Spielen zwölfmal traf. Nach seiner Österreich-Zeit spielte er kurzfristig für RB Leipzig, danach in der Major League Soccer für die Vancouver Whitecaps, D.C. United und beim Charlotte FC. Nach Moskau wechselte er im Februar 2023, allerdings blieb er für Torpedo Moskau mit vier Toren und sechs Assists in 34 Spielen hinter den Erwartungen.