Bayern schnappen sich Stuttgarts Ito, neues Top-Talent für Leipzig

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Assan Ouédraogo

ZM, 18, GER | FC Schalke 04 – > RB Leipzig

RB Leipzig sicherte sich eines der größten Talente des deutschen Fußballs: Assan Ouédraogo, Neffe des langjährigen Österreich-Legionärs Issiaka „Sakho“ Ouédraogo, kommt um zehn Millionen Euro von Schalke 04 und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. In der vergangenen Saison hat der burkinisch-stämmige Deutsche für die kriselnden „Knappen“ 17 Spiele bestritten und dabei drei Tore und zwei Assists beigesteuert. Ein Syndesmosebandriss warf ihn allerdings einige Monate zurück. Praktisch alle großen, deutschen Bundesligisten, aber auch Liverpool, Newcastle und einige italienische Spitzenklubs waren an Ouédraogo, der erst im Mai seinen 18. Geburtstag feierte, dran. Auch Red Bull Salzburg war an einer Verpflichtung des Top-Talents interessiert. Dies ist aufgrund einer möglichen Leihe aber weiterhin ein unwahrscheinliches, aber doch präsentes Thema.

Hiroki Ito

IV, 25, JAP | VfB Stuttgart – > FC Bayern München

Der FC Bayern München fixierte nach den Verpflichtungen von Bryan Zaragoza von Girona, Nestory Irankunda von Adelaide United und den beiden Unterhaching-Talenten Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu seinen fünften Sommertransfer. Vom VfB Stuttgart kommt der spielstarke Innenverteidiger Hiroki Ito, der den Bayern satte 30 Millionen Euro Ablöse wert war. Die Bayern konnten den 25-jährigen, 19-fachen japanischen Teamspieler bis Sommer 2028 binden. Stuttgart hatte Ito vor drei Jahren um nur eine halbe Million Euro von Jubilo Iwata geholt. Der flexible Linksfuß, der in der Abwehr sowohl innen, als auch links eingesetzt werden kann, hat sich bei den Schwaben aber auf Anhieb etabliert und insgesamt 97 Spiele für den Vizemeister der Vorsaison bestritten.

Aleix García

ZM, 26, ESP | FC Girona – > Bayer 04 Leverkusen

Der deutsche Meister Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste von Girona-Kapitän Aleix García. Der 26-Jährige wechselte als Teenager von Villarreal zu Manchester City und war bereits in jüngeren Jahren für zwei Jahre an Girona verliehen. Danach spielte er sich über Stationen bei Excelsior Mouscron in Belgien und den rumänischen Klub Dinamo Bukarest, wo er überhaupt keine Rolle spielte, zurück nach Spanien, kickte dort zunächst für Eibar, kehrte aber 2021 zurück nach Girona, wo er den Aufstieg schaffte und schließlich in der vergangenen Saison mit Platz drei in LaLiga für eine große Sensation sorgte. Leverkusen bezahlt 18 Millionen Euro Ablöse und stattet den zentralen Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2029 aus.

Matvey Safonov

TW, 25, RUS | FK Krasnodar – > Paris Saint-Germain

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden die Transfers von russischen Kickern in europäische Topligen seltener. PSG hat aber keine Berührungsängste und verpflichtete nun den Teamtorhüter Russlands vom FK Krasnodar: Der 25-jährige Matvey Safonov war beim russischen Spitzenklub jahrelanger Stammspieler, bestritt 175 Spiele für Krasnodar und stand bisher 14-mal für die „Sbornaja“ zwischen den Pfosten. In Paris unterschrieb Safonov nun einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029 und kostete den französischen Meister 20 Millionen Euro. Er ist damit der teuerste Torhüter der Klubgeschichte von PSG und zudem der deutliche Rekordtransfer für den FK Krasnodar. Bisher war dies Fedor Smolov mit neun Millionen Ablöse.