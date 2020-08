Benfica holt drei Top-Spieler, Willian wird ein „Gunner“

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Willian RA, 32,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Willian

RA, 32, BRA | Chelsea FC – > Arsenal FC

Der FC Arsenal holt den 69-fachen brasilianischen Teamspieler Willian ablösefrei von Ligakonkurrent Chelsea und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus. Willian wurde bei osteuropäischen Topklubs groß, kickte erfolgreich für Shakhtar Donetsk und das einst neureiche Anzhi Makhachkala, das mittlerweile nur noch in Russlands dritter Liga spielt. Im Sommer 2013 folgte der Wechsel zu Chelsea, das damals 35 Millionen Euro für den Rechtsaußen hinblätterte. In diesen sieben Jahren bestritt Willian unglaubliche 339 Spiele für die Blues und erzielte dabei 63 Tore und 62 Assists. Bei Arsenal ist Willian nach den beiden Defensivspielern Cédric Soares und Pablo Marí der dritte Neuzugang für die neue Saison.

Luca Waldschmidt

ST, 24, GER | SC Freiburg – > Benfica

Benfica Lissabon sichert sich für fünf Jahre die Dienste des aufstrebenden deutschen Angreifers Luca Waldschmidt, der zuletzt zwei Jahre für den SC Freiburg auf Torjagd ging. Der Linksfuß, der mittlerweile dreimal im DFB-Team spielte, erzielte in 56 Spielen 17 Tore für die Breisgauer und bringt den Freiburgern nun 15 Millionen Euro Ablöse ein. Damit ist er der drittteuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte – nur Maximilian Philipps Transfer zu Dortmund und der Wechsel von Caglar Söyüncü zu Leicester City waren teurer. Freiburg verfügt zusätzlich über eine Gewinnbeteiligung von 7,5% bei einem Weiterverkauf, wodurch die Ablösesumme noch anwachsen könnte. Benfica schrieb außerdem eine Ausstiegsklausel von 88 Millionen Euro in den Vertrag des 24-jährigen Stürmers.

Éverton

LA, 24, BRA | Gremio – > Benfica

Ebenfalls neu in Lissabon ist der 24-jährige Brasilianer Éverton. Der 14-fache Nationalspieler seines Landes spielte bisher auf Profilevel ausschließlich für Gremio und machte dort in 180 Pflichtspielen 47 Tore und 17 Assists. Der Linksaußen kostet die Portugiesen 20 Millionen Euro und wie Waldschmidt unterschrieb auch der Brasilianer bis Sommer 2025. Gremio darf sich allerdings über eine saftigere Weiterverkaufsprovision von 20% freuen und Benfica bezifferte die Ausstiegsklausel Évertons auf 150 Millionen Euro. Derartige Summen sind speziell in Verträgen bei den spanischen und portugiesischen Topklubs üblich, kommen aber praktisch nie zur Anwendung.

Jan Vertonghen

IV, 33, BEL | Tottenham Hotspur – > Benfica

Zusätzlich wechselt auch der Rekordnationalspieler Belgiens zum portugiesischen Großklub. Jan Vertonghen kommt ablösefrei von Tottenham Hotspur, wo er zuletzt acht Jahre unter Vertrag stand. Der 118-fache Nationalspieler bestritt 315 Pflichtspiele für die Spurs und erzielte dabei 14 Treffer. Zuvor hatte er bereits 220 Partien für Ajax Amsterdam bestritten. Der 189cm große Innenverteidiger soll kurz- und mittelfristig als Abwehrchef bei den Portugiesen fungieren. Der routinierte Linksfuß unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2023.