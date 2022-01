Beric bleibt in den USA, Dynamo Kiev freut sich über Everton-Geldregen

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Brian Brobbey

ST, 19, NED | RB Leipzig – > Ajax Amsterdam

Nach nur einem halben Jahr kehrt das niederländische Stürmertalent Brian Brobbey wieder zu Ajax Amsterdam zurück – wenn auch nur leihweise. Brobbey kam im Sommer ablösefrei von Ajax zu RB Leipzig, nachdem er beim niederländischen Topklub in 19 Spielen sechs Tore erzielte. Kurz nach dem Trainerwechsel zu Jesse Marsch bereute der U21-Nationalspieler seinen Wechsel nach Leipzig bereits und begann eine wahre Posse rund um das Stürmertalent. Nun ist die nächste Etappe in der Karriere Brobbeys aber beschlossen: Das nächste halbe Jahr wird der Stürmer in seiner Heimatstadt spielen, nachdem er in Leipzig im Herbst nur auf 250 Einsatzminuten kam. Ene Kaufoption auf den 19-Jährigen hält Ajax allerdings nicht.

Vitaliy Mykolenko

LV, 22, UKR | Dynamo Kiev – > Everton FC

Dynamo Kiev darf sich über einen warmen Geldregen aus England freuen: Der FC Everton bezahlt 23,5 Millionen Euro für Linksverteidiger Vitaliy Mykolenko und macht ihn damit zum drittteuersten Dynamo-Export nach Andriy Shevchenko und Andriy Yarmolenko. Der 22-Jährige, der mittlerweile 21 Länderspiele auf dem Buckel hat, rückte vor vier Jahren in die Kampfmannschaft der Ukrainer auf und bestritt 132 Spiele, in denen er sieben Tore und zwanzig Assists beisteuerte. Im Laufe des letzten Jahres wurden auch Meldungen über das Interesse von Manchester United, Inter Mailand und Napoli laut. Nun unterschrieb Mykolenko aber bis 2026 in Everton.

Vanderson de Oliveira

RV, 20, BRA | Gremio – > AS Monaco

Auch die AS Monaco verkündete den Kauf einen Außenverteidigers: Der 20-jährige Brasilianer Vanderson kommt um elf Millionen Euro von Gremio Porto Alegre und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2027. Für den brasilianischen Traditionsklub bestritt Vanderson 59 Partien und avanciert nun zum achtteuersten Verkauf von Gremio. Die Top-3 waren hier Pepe, Everton und Arthur. Monaco setzte sich damit gegen den Brentford FC durch, der Vanderson in die Premier League lodsen wollte.

Robert Beric

ST, 30, SVN | Chicago Fire – > Sporting Kansas City

Der einstige Sturm- und Rapid-Spieler Robert Beric verlässt Chicago Fire, bleibt aber in der Major League Soccer. Vor genau zwei Jahren wechselte der 25-fache slowenische Teamspieler um zwei Millionen Euro Ablöse von Saint-Étienne nach Chicago und verdiente beim Großklub als „Designated Player“ etwa 2,3 Millionen Euro pro Jahr. Mit 20 Toren aus 56 Spielen war Beric auch durchaus erfolgreich, die totale Leistungsexplosion blieb beim mittlerweile 30-Jährige dennoch aus. Nun wurde Beric von Sporting Kansas City gedraftet, das damit das Vorrecht auf eine Verpflichtung des 188cm großen Mittelstürmers geltend machte. Für die bevorstehende Saison 2022 ist Beric damit Mitglied des Sporting-Kaders. In einer durchwegs mit Legionären gespickten Truppe werden die bekanntesten Mitspieler Beric’ der Ungar Daniel Sallai und der Mexikaner Alan Pulido sein.