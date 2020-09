Berlusconi holt den „Prinz“ nach Monza, Karius wechselt nach Berlin

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Joao...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Joao Luiz

RA, 21, BRA | Alverca – > FC Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck verstärkt seine Offensive nach dem unerwartet schwachen Saisonstart noch einmal mit einem jungen Brasilianer. Der 21-jährige Joao Luiz Soares Alves kommt vom portugiesischen Drittligisten Alverca und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Tirolern. Die Innsbrucker besitzen zudem eine Option auf ein weiteres Jahr. Der 167cm große Dribbler wechselte vor einem Jahr aus dem Nachwuchs von Cruzeiro nach Portugal, bestritt für Alverca aber nur sieben Pflichtspiele. Im Sommer hatte auch schon der SC Rheindorf Altach Interesse am jungen Südamerikaner bekundet.

Kevin-Prince Boateng

OM, 33, GHA/GER | AC Fiorentina – > AC Monza

Der in Berlin geborene Ghanaer Kevin-Prince Boateng wechselt zum Berlusconi-Klub Monza und unterschreibt vorerst einen Einjahresvertrag beim Zweitligisten. Monza lockte den 33-Jährigen vor allem mit der für ihn geografischen Attraktivität. Boatengs Familie lebt in Mailand und somit knapp 20 Kilometer von Monza entfernt. Zuvor hatte der Zweitligist, der bereits heuer in die Serie A aufsteigen will, über 17 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben und unter anderem Osijek-Torjäger Mirko Maric und den dänischen Mittelstürmer Christian Gytkjaer verpflichtet. Im ersten Spiel der neuen Saison holte Aufsteiger Monza zu Hause ein 0:0 gegen den Serie-A-Absteiger SPAL Ferrara.

Loris Karius

TW, 27, GER | FC Liverpool – > Union Berlin

Seit dem Champions-League-Finale 2018, bei dem er zweimal übel danebengriff, kam die Karriere des 27-jährigen Torhüters Loris Karius nicht mehr richtig in Schwung. Bei Liverpool, wo er noch einen Vertrag bis 2022 hält, hat Karius zuletzt keine Zukunft mehr. In den letzten beiden Saisonen war er an Besiktas Istanbul verliehen, wo sich der Erfolg allerdings auch in Grenzen hielt, wenngleich er Stammkeeper bei den Schwarz-Weißen war. Nun wechselt Karius erstmals seit vier Jahren zurück in die deutsche Bundesliga: Der langjährige Mainz-Schlussmann wechselt leihweise in die Hauptstadt und schließt sich Union Berlin an. Die Eisernen hatten zuvor mit Augsburg-Legionär Andreas Luthe bereits einen anderen Keeper verpflichtet.

Ravil Tagir

IV, 17, TUR/KAZ | Altinordu – > Istanbul Basaksehir

Das kasachisch-türkische Top-Talent Ravil Tagir, den wir in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt bereits genauer ansahen, wechselt vom Zweitligisten Altinordu zu Meister Istanbul Basaksehir. Beim Erdogan-nahen Klub unterzeichnete der 17-Jährige einen Dreijahresvertrag und kostete den Meister 2,5 Millionen Euro Ablöse. Der in Kasachstan geborene Linksfuß gilt als einer der aufbaustärksten Innenverteidiger seines Jahrgangs. Im Frühling hatte Tagir, der mittlerweile im türkischen U21-Nationalteam spielt, auch das Interesse von Borussia Dortmund und RB Leipzig auf sich gezogen. Altinordu ist mit 30% an der Weiterverkaufssumme Tagirs beteiligt.