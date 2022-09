Braithwaite wechselt stadtintern, Stürmerrochade in der Ligue 1

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Martin Braithwaite

ST, 31, DEN | FC Barcelona – > Espanyol Barcelona

Der 60-fache dänische Nationalstürmer Martin Braithwaite wechselt innerhalb Barcelonas – von der Blaugrana zu Espanyol. Vor 2 ½ hatte Barcelona den Angreifer um 18 Millionen Euro aus Leganés geholt und damit durchaus für Verwunderung gesorgt. Sein Erfolg in Barcelona hielt sich in Grenzen: In 58 Pflichtspielen brachte es Braithwaite auf zehn Treffer. Nachdem er zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Getafe, Galatasaray oder Fulham im Gespräch war, entschied er sich nun aber für einen Verbleib am aktuellen Wohnort und unterschrieb bis 2025 bei Espanyol. Der guyanisch-stämmige Däne wechselt ablösefrei.

Amine Gouiri

ST, 22, FRA/ALG | OGC Nizza – > Stade Rennes

Der algerisch-stämmige Franzose und französische U21-Teamspieler Amine Gouiri wechselt innerhalb der Ligue 1 von Nizza nach Rennes. Der effiziente Angreifer wechselt um stolze 28 Millionen Euro Ablöse und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim Sprungbrettklub. Für Nizza stürmte der einstige Lyon-Nachwuchsspieler zwei Jahre lang und steuerte in 89 Pflichtspielen 28 Tore und 19 Assists bei. Auch Borussia Dortmund war zuletzt an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert. Gouiri ist definitiv einer der Stürmer, deren Werdegang man in den nächsten Jahren noch genauer verfolgen sollte.

Gaetan Laborde

ST, 28, FRA | Stade Rennes – > OGC Nizza

Einen Ersatzmann für Gouiri fand Nizza ausgerechnet auch in Rennes, wodurch sich die Höhe des Gouiri-Deals ein wenig relativiert. Nizza bezahlte offiziell 15 Millionen Euro Ablöse für Rennes-Knipser Gaetan Laborde, der zuletzt auch auf der Liste des FC Sevilla stand. Um dieselbe Summe war der Franzose vor einem Jahr von Montpellier nach Rennes übersiedelt. Der Linksfuß, der einen Vertrag über vier Jahre unterschrieb, hatte für Rennes in 47 Spielen 19 Tore und acht Assists beigesteuert.

Julian Draxler

LA, 28, GER | Paris Saint-Germain – > Benfica

Der 58-fache DFB-Teamspieler Julian Draxler verlässt PSG nach 5 ½ Jahren und heuert in Portugal an. Bereits seit drei Jahren war Draxler im Starensemble von PSG zum Ergänzungsspieler verkommen und wurde zumeist nur eingewechselt. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme für Deutschland schwanden zusehends und deshalb setzt der 28-Jährige nun wieder auf einen Verein, bei dem er Chancen auf einen Stammplatz hat. Benfica leiht Draxler vorerst für ein Jahr aus und bezahlt eine Leihgebühr in Höhe von 2,5 Millionen Euro an die Franzosen. Eine Kaufoption auf den Linksaußen halten die Portugiesen nicht, allerdings ist es gut denkbar, dass Draxler nach Ende der Leihe auch ohne Option fix verpflichtet werden kann. Benfica gab in der abgelaufenen Transferperiode 62 Millionen Euro für neue Spieler aus, nahm aber mit Verkäufen etwa das Doppelte ein.