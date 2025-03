Argentinien setzte sich in der WM-Qualifikation gegen Brasilien klar mit 4:1 durch und qualifizierte sich somit als erste südamerikanische Mannschaft fix für die Weltmeisterschaft...

Argentinien setzte sich in der WM-Qualifikation gegen Brasilien klar mit 4:1 durch und qualifizierte sich somit als erste südamerikanische Mannschaft fix für die Weltmeisterschaft 2026.

Auch ohne ihre Stars Lionel Messi und Lautaro Martínez war das Team von Lionel Scaloni dem Rivalen in allen Belangen überlegen. Bereits in der vierten Minute eröffnete Julián Álvarez nach Vorarbeit von Thiago Almada den Torreigen. In der zwölften Minute erhöhte Enzo Fernández aus dem Strafraum auf 2:0. Brasilien konnte zwar durch Matheus Cunha nach einem Abwehrfehler von Cristian Romero in der 26. Minute verkürzen, doch Alexis Mac Allister stellte kurz vor der Pause mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. In der 71. Minute setzte Giuliano Simeone mit einem Traumtor zum 4:1 den Schlusspunkt – es war Brasiliens höchste Niederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt!

Nach dem Spiel zeigte sich der brasilianische Kapitän Marquinhos zerknirscht: „Es war eine Blamage. So etwas darf uns nicht passieren. Wir müssen demütig sein und die Verantwortung gemeinsam übernehmen – Trainer und Spieler.“ Trainer Dorival Júnior steht nach nur sieben Siegen in 16 Spielen massiv unter Druck. Besonders kritisiert wurden seine Planlosigkeit in der Offensive sowie die Anfälligkeit über die Außen.

Argentinien führt die südamerikanische Qualifikation nun mit 31 Punkten aus 14 Spielen an. Brasilien bleibt mit 21 Punkten auf Platz vier, hat aber nur noch wenig Spielraum für weitere Ausrutscher. Dennoch steckt das brasilianische Nationalteam in einer Krise.

Wer ist bereits für die WM 2026 qualifiziert?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, wirft bereits ihre Schatten voraus – und einige Teams haben sich ihr Ticket für das Turnier bereits gesichert. Die drei Gastgeberländer – USA, Kanada und Mexiko – sind traditionsgemäß automatisch qualifiziert. Als erste Nation löste Japan durch einen souveränen 2:0-Sieg gegen Bahrain in der dritten Runde der asiatischen Qualifikation das WM-Ticket. Kurz darauf folgte Neuseeland, das sich ebenfalls frühzeitig den Platz auf der größten Fußballbühne der Welt sicherte. Auch Iran steht nach einem 2:2-Unentschieden gegen Usbekistan in Gruppe A der AFC-Qualifikation als Teilnehmer fest – die vierte WM-Teilnahme in Folge für das Team aus dem Nahen Osten. In den kommenden Monaten werden weitere Mannschaften aus Europa, Afrika, Asien, Südamerika sowie Nord- und Mittelamerika um die verbleibenden Plätze im erweiterten Teilnehmerfeld mit 48 Teams kämpfen.

Österreich in der Gruppe H

​Österreichs Nationalmannschaft wurde für die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in die Gruppe H gelost. In dieser Gruppe trifft das Team auf folgende Gegner:​ Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino. Die Qualifikationsspiele werden im Zeitraum von März bis November 2025 ausgetragen. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde, während der Gruppenzweite in die Play-offs einzieht, um dort eine weitere Chance auf die Qualifikation zu erhalten. Die österreichische Nationalmannschaft wird aber erst im Juni ihre ersten Spiele bestreiten, wenn man zunächst zu Hause auf Rumänien trifft und dann auswärts gegen San Marino antritt. Alle anderen Mannschaften absolvierten bereits zwei Spiele, wobei sich Bosnien und Herzegowina sowohl auswärts gegen Rumänien (1:0) als auch zuhause gegen Zypern (2:1) knapp durchsetzen konnte.