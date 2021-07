Brügge feiert Liga-Transferrekord, Arsenal verpflichtet umworbenen Belgier

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Albert Sambi Lokonga

ZM, 21, BEL | RSC Anderlecht – > Arsenal FC

Nach dem portugiesischen Linksverteidiger Nuno Tavares ist der Belgier Albert Sambi Lokonga der zweite Neuzugang beim Arsenal FC. Der kongolesisch-stämmige Achter kommt vom RSC Anderlecht und kostet die Gunners bis zu 21,5 Millionen Euro Ablöse, wobei 17,5 Millionen gleich fließen. Lokonga unterzeichnete einen Vertrag über fünf Jahre. Der kraftvolle Mittelfeldspieler, der bereits zum erweiterten Kreis der belgischen Nationalmannschaft zählt, war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Bayern München im Gespräch. Bereits länger soll er zudem auf dem Zettel von Borussia Dortmund, RB Leipzig, Sevilla und Milan stehen. Für Anderlecht bestritt Lokonga 78 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore und sieben Assists.

Odilon Kossounou

IV, 20, CIV | FC Brügge – > Bayer 04 Leverkusen

Der ivorische Nationalspieler Odilon Kossounou wechselt von Brügge nach Leverkusen. Der Innenverteidiger machte in den letzten 2 ½ Jahren eine rasante Entwicklung durch, wechselte zunächst aus seiner Heimat nach Schweden zu Hammarby, das ihn nur ein halbes Jahr später um fast vier Millionen nach Brügge verkaufte. Zwei Jahre später kassiert Brügge 23 Millionen Euro vom Werksklub und könnte nach Boni sogar in Richtung 30 Millionen kommen. In Leverkusen unterschrieb Kossounou bis 2026 und soll den Abgang von Aleksandar Dragovic kompensieren. Inklusive Boni wäre Kossounou damit der teuerste Abgang in der Geschichte der belgischen Liga. Bisher ist das noch Jonathan David, der letztes Jahr um 27 Millionen Euro von Gent nach Lille wechselte.

Kristoffer Ajer

IV, 23, NOR | Celtic Glasgow – > Brentford FC

Der 23-fache norwegische Teamspieler Kristoffer Ajer ist nach Frank Onyeka und Myles Peart-Harris der dritte Neue beim Brentford FC, der nach dem Aufstieg an einem schlagkräftigen Premier-League-Kader bastelt. Der 198cm große Innenverteidiger kommt von Celtic, kostet Brentford stolze 15,7 Millionen Euro und unterschreibt bis 2026. Zuletzt war auch die zuvor erwähnte „Werkself“ aus Leverkusen an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert. Auch Leipzig und einige andere Premier-League-Klubs hatten Ajer bereits auf dem Zettel. Celtic kompensierte den Abgang bereits und verpflichtete stattdessen den Schweden Carl Starfelt um fünf Millionen von Rubin Kazan.

Luka Romero

OM, 16, ARG | Real Mallorca – > Lazio Rom U19

Im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2004 stellten wir vor einigen Monaten den 16-jährigen, in Mexiko geborenen Argentinier Luka Romero vor. Der 165cm große, technisch starke Spielmacher bestritt bisher neun Pflichtspiele für den spanischen Zweitligisten Mallorca und schließt sich jetzt zum Schnäppchenpreis Lazio Rom an. Nur 200.000 Euro bezahlten die Laziali an Mallorca und statten Romero mit einem „langfristigen Vertrag“ aus. In Rom ist das Toptalent vorerst für die U19-Mannschaft eingeplant.